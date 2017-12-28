Сегодня состоялось последнее заседание в судебном процессе над Шуфричем-младшим

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат пострадавшего Вячеслав Лысенко .

Он рассказал, что в четверг состоялось последнее заседание в судебном процессе над Шуфричем-младшим.

"Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год", - написал он.

"За четыре месяца пострадавший пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс. Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которой Алексею выплатили нравственный и материальный убыток в размере одного миллиона гривен. Так совпало, что именно сегодня Алексей оформил договор купли дома в Херсоне, откуда родом", - сообщил адвокат.

По словам Лысенко, в январе 2018 года Мельниченко сделают имплантацию титановой пластины в череп и "только после восстановления от операции можно будет говорить о возвращении к обычной жизни".

"Все лечение оплачивает обвиняемый", - добавил он.

Лысенко рассказал, что Шуфрич во время суда "повел себя человечно".

"Как представитель потерпевшего на суде я выразил волю Алексея: наказание должно быть минимальным в пределах санкций ст. 75 УК Украины", - написал он.

"Условия, облегчающие вину, обвиняемый выполнил. Наказание, которое он получил, в данной ситуации по закону является максимально строгим", - написал адвокат.

Напомним, что в центре Киеве 26 августа сын народного депутата Нестора Шуфрича на пешеходном переходе сбил пешехода, которого госпитализировали с многочисленными травмами.

Сам нардеп заявляет , что его сын будет максимально помогать следствию, до его завершения не покинет территорию Украины.

Впоследствии прокуратура сообщила о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, сыну депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича (фракция "Оппозиционный блок").