Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали выстрелы на участке разведения сил у Петровского - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали выстрелы на участке разведения сил у Петровского
12.11.2019 16:34
Разведение сил у Петровского - наблюдатели ОБСЕ зафиксировали выстрелы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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