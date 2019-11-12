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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали выстрелы на участке разведения сил у Петровского
12.11.2019 16:34
Разведение сил у Петровского - наблюдатели ОБСЕ зафиксировали выстрелы Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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