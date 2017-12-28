Суммарная задолженность по заработной плате в ноябре 2017 года выросла на 5,1%. С начала года - на 44,2% и до 1 декабря составляет 2,582 млрд грн, передает со ссылкой на .

В ноябре сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 9,3% и до 1 декабря года составила 1,457 млрд грн, сообщили в Госстате.

В этот период задолженность сократилась на 10,4% в Винницкой области, на 10% в Тернопольской области и на 4,6% в Черниговской области. Во Львовской области задолженность уменьшилась на 2,3%, в Запорожской - на 1,2%, Харьковской - на 0,7%. В задолженность по выплате зарплат сократилась на 1,9%.

В то же время в прошлом месяце зафиксирован рост задолженности в Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черкасской, Хмельницкой, Кировоградской, Херсонской, Полтавской, Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Николаевской областях.

К началу декабря более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность. Это 77,6%. При этом 31,2% и 16,5% задолженности сформировано в Донецкой и Луганской областях, соответственно.

По состоянию на 1 июня 2017 года задолженность по выплате заработной платы в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) составила 2 млрд 320,2 млн грн. В мае 2017 года она составляла 2 млрд 185,2 млн грн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира