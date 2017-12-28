Суммарная добыча украинскими компаниями в 2020 году до 25 млрд м³ — это вполне реальная цифра. Цифра, которая позволит полностью отказаться от импорта голубого золота. А с учетом развития отрасли и заняться экспортом в соседние страны.

Подходит к концу 2017 год и наступает период подведения итогов. В ближайшие дни будет много разного рода статистики и данных. Но меня интересует в первую очередь “святая троица” российской пропаганды, которую очень часто используют против Украины кремлевские СМИ, а именно: газ, электричество и золотовалютные резервы. И так уж получилось, начнём мы с газа!

Намедни крупнейшая в Украине газодобывающая компания “Укргазвидобування” опубликовала данные по итогам за 2017 год, согласно которым добыча газа компанией выросла на 4,3%, или 635 млн м³, в сравнении с показателями 2016 года, информирует еizvestia.com.

Всего же в 2017 году “Укргазвидобування” добыла 15 млрд м³ природного газа, а суточная добыча составила 42,5 млн м³.

Согласитесь, показатели, как для одной компании из многих, очень неплохие. Кроме того, за следующие два года компания планирует нарастить добычу до 20 млрд м³. На мой взгляд, очень амбициозно и не хотелось бы пророчить, но маловероятно, ведь тогда ежегодный прирост добычи должен составлять 2,5 млрд м³.

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Тем не менее, суммарная добыча украинскими компаниями в 2020 году до 25 млрд м³ — это вполне реальная цифра. Цифра, которая позволит полностью отказаться от импорта голубого золота. А с учетом развития отрасли и заняться экспортом в соседние страны.

В целом же, в этом году ожидается показатель добычи выше 20 млрд м³, что не может не радовать нас и огорчать соседей за поребирком.

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