Штраф для российского оппозиционера Ильи Яшина Мещанский районный суд Москвы выписал за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Яшина задержали сегодня возле его дома Фото: ЕРА Штраф выписан за нарушение правил проведения массовых мероприятий.Депутаты Красносельского района Петр Царьков и Алексей Горинов были допрошены судом как свидетели.Телеканал связал решение суда с организованной Яшиным 24 декабря в Москве встречей с жителями Красносельского района. Отмечается, что первоначально политик планировал провести праздник "День свободных выборов", но изменил формат мероприятия после запрета правоохранителей установить сцену.25 декабря Яшин заявил, что в дом его родителей с обыском приходила полиция.Сегодня политик сообщил в Twitter, что его задержали возле дома и повезли в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых сотрудников полиции.7 октября Яшин был избран главой Красносельского муниципального округа в Москве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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