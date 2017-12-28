Штраф для российского оппозиционера Ильи Яшина Мещанский районный
суд Москвы выписал за нарушение правил проведения массовых
мероприятий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яшина задержали сегодня возле его дома Фото: ЕРА Штраф выписан за
нарушение правил проведения массовых мероприятий.Депутаты
Красносельского района Петр Царьков и Алексей Горинов были
допрошены судом как свидетели.Телеканал связал решение суда с
организованной Яшиным 24 декабря в Москве встречей с жителями
Красносельского района. Отмечается, что первоначально политик
планировал провести праздник "День свободных выборов", но изменил
формат мероприятия после запрета правоохранителей установить
сцену.25 декабря Яшин заявил, что в дом его родителей с
обыском приходила полиция.Сегодня политик сообщил в Twitter,
что его задержали возле дома и повезли в ОВД Красносельского
района в сопровождении пятерых сотрудников полиции.7
октября Яшин был избран главой Красносельского
муниципального округа в Москве.
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