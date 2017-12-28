|Генпрокуратура обжаловала освобождение Крысина, осужденного за нападение на журналиста Веремия
|28.12.2017 21:38
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В ГПУ заявили, что это наказание не соответствует принципам законностиГенеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда относительно Юрия Крысина, участника вооруженного нападения на журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана, в результате которого последний скончался.
Юрий Крисін. Фото: lb.ua
22 декабря Шевченковский суд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве с применением предмета, умышленно приспособленного для нанесения телесных повреждений, в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в отношении журналиста газеты "Вести" Веремия. Крысина приговорили к двум годам условного наказания и отпустили на свободу в зале суда, - сообщила пресс-служба ГПУ.
Поэтому, если в течение следующих двух лет Крысин не совершит новых правонарушений, то останется на свободе.
В ГПУ заявили, что это наказание "не соответствует общим началам назначения наказания, принципам законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания и не является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений".
Поэтому ГПУ внесла жалобу на решение Шевченковского суда по основаниям "несоответствия выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и несоответствия назначенного наказания тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого вследствие мягкости".
Как известно, Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.
Суд решил, что действия Крысина подпадают под ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), но есть смягчающие обстоятельства: раскаяние и наличие 2 малолетних детей.
В связи с этим суд приговорил его к 4 годам тюрьмы условно, то есть освободил от наказания с испытательным сроком в 2 года. Суд также обязал Крысина возместить судебные расходы в размере 12 284 гривен.
Решение суда присутствующие встретили криками "Позор", сам Крысин сбежал от представителей СМИ. Жена Веремия, которая была в суде, заявила, что в приговоре указано ложные данные: в частности, суд назвал Крысина не судимым, хотя его дважды осуждали за хулиганство и избиение граждан.
Генеральная прокуратура Украины готовит апелляционную жалобу на приговор суда в отношении Юрия Крысина.
Журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий возвращался из редакции домой в такси 19 февраля, на углу Б. Житомирской и Владимирской он увидел толпу вооруженных "титушек" в камуфляже и стал их фотографировать. Они заметили и с криком "Кого снимаешь, Зачем снимаешь?", стали жестоко избивать его, а затем прострелили ему грудь. Милиция наблюдала за этим, но не вмешивалась. За несколько часов журналист скончался в больнице.