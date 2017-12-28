В ГПУ заявили, что это наказание не соответствует принципам законности

22 декабря Шевченковский суд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве с применением предмета, умышленно приспособленного для нанесения телесных повреждений, в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в отношении журналиста газеты "Вести" Веремия. Крысина приговорили к двум годам условного наказания и отпустили на свободу в зале суда, - сообщила пресс-служба ГПУ.

Поэтому, если в течение следующих двух лет Крысин не совершит новых правонарушений, то останется на свободе.

В ГПУ заявили, что это наказание "не соответствует общим началам назначения наказания, принципам законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания и не является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений".

Поэтому ГПУ внесла жалобу на решение Шевченковского суда по основаниям " несоответствия выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и несоответствия назначенного наказания тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого вследствие мягкости".

Как известно, Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Суд решил, что действия Крысина подпадают под ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), но есть смягчающие обстоятельства: раскаяние и наличие 2 малолетних детей.

В связи с этим суд приговорил его к 4 годам тюрьмы условно, то есть освободил от наказания с испытательным сроком в 2 года. Суд также обязал Крысина возместить судебные расходы в размере 12 284 гривен.