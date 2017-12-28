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Генпрокуратура обжаловала освобождение Крысина, осужденного за нападение на журналиста Веремия
28.12.2017 21:38
Генпрокуратура обжаловала освобождение Крысина, осужденного за набег на журналиста Веремия
В ГПУ заявили, что это наказание не соответствует принципам законности
Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда относительно Юрия Крысина, участника вооруженного нападения на журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана, в результате которого последний скончался.
Генпрокуратура обжаловала освобождение Крысина, осужденного за нападение на журналиста Веремия Юрий Крисін. Фото: lb.ua

22 декабря Шевченковский суд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве с применением предмета, умышленно приспособленного для нанесения телесных повреждений, в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в отношении журналиста газеты "Вести" Веремия. Крысина приговорили к двум годам условного наказания и отпустили на свободу в зале суда, - сообщила пресс-служба ГПУ. 

Поэтому, если в течение следующих двух лет Крысин не совершит новых правонарушений, то останется на свободе.

В ГПУ заявили, что это наказание "не соответствует общим началам назначения наказания, принципам законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания и не является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений".

Поэтому ГПУ внесла жалобу на решение Шевченковского суда по основаниям "несоответствия выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и несоответствия назначенного наказания тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого вследствие мягкости".

Как известно, Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Суд решил, что действия Крысина подпадают под ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), но есть смягчающие обстоятельства: раскаяние и наличие 2 малолетних детей.

В связи с этим суд приговорил его к 4 годам тюрьмы условно, то есть освободил от наказания с испытательным сроком в 2 года. Суд также обязал Крысина возместить судебные расходы в размере 12 284 гривен.

Решение суда присутствующие встретили криками "Позор", сам Крысин сбежал от представителей СМИ. Жена Веремия, которая была в суде, заявила, что в приговоре указано ложные данные: в частности, суд назвал Крысина не судимым, хотя его дважды осуждали за хулиганство и избиение граждан. 

Генеральная прокуратура Украины готовит апелляционную жалобу на приговор суда в отношении Юрия Крысина.

Журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий возвращался из редакции домой в такси 19 февраля, на углу Б. Житомирской и Владимирской он увидел толпу вооруженных "титушек" в камуфляже и стал их фотографировать. Они заметили и с криком "Кого снимаешь, Зачем снимаешь?", стали жестоко избивать его, а затем прострелили ему грудь. Милиция наблюдала за этим, но не вмешивалась. За несколько часов журналист скончался в больнице.

 

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