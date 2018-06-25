Во всех школах Львова для родителей учеников 9-11 классов состоятся общешкольные собрания из-за нападения школьников на ромов. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает .

Управление образования Львовского городского совета направило поручение на все районные отделы образования, по проведению общешкольных собраний для родителей учеников 9-11 классов Львова, чтобы "предостеречь внимание родителей на том, чтобы они следили, где их дети находятся в вечернее время, с кем общаются, в которых соцсетях находятся, какие секции посещают".

"Общешкольные родительские собрания пройдут во всех школах города Львова. Завтра утром, в 9:00 состоятся совещания руководителей учебных заведений города Львова по районам. Начальники отделов проведут такие совещания с руководителями учебных заведений с участием практических психологов, а в конце дня руководители учебных заведений проведут родительские собрания во всех школах города Львова относительно ситуации, сложившейся с участием несовершеннолетних", - отметила директор департамента гуманитарной политики Львовского горсовета Галина Сличная.

Напомним, набег на лагерь ромов произошло во Львове поздно вечером 23 июня. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За набег задержали 8 человек, из них 7 – ученики львовских школ, еще один – 20-летний организатор.

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