В этом году в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты “Ольха“, в январе 2020 г. также ожидаются ее дальнейшие поставки.

Об этом сообщает информационное агентство Минобороны “АрмияInform“.

В настоящее время украинская армия получила первые 100 серийных ракет “Ольха“.

По словам представителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислава Шостака, для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплено 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха, а “Укроборонпром“ в ближайшее время организует серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня “Верба“, которые прошли все необходимые испытания и взяты на вооружение.

Также отмечается, что ожидаемое в этом году завершение разработки 155-мм установки “Богдана“ может не осуществиться из-за несвоевременного поставки боеприпасов турецким подрядчиком. Кроме того, испытания пушки пока еще не состоялись.

В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить порох, гильзы, капсюль и взрыватель. “Укроборонпром“ активно работает над внедрением этого производства.

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