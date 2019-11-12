НАБУ подозревает бывшее руководство Нацбанка в миллиардных хищениях - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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НАБУ подозревает бывшее руководство Нацбанка в миллиардных хищениях
12.11.2019 17:30
Антикоррупционное бюро объявило подозрение бывшему руководству НБУ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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