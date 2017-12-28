В этом году целая армада российских спутников после вывода на орбиту превратилась в космический мусор.

Как известно, накануне 26 декабря в 22:00 состоялся запуск ангольского спутника AngoSat-1 с космодрома Байконур. Однако сразу после отделения от разгонного блока «Фрегат» и штатного выхода на связь со спутника перестала поступать телеметрия. И по состоянию на сейчас восстановить связь с космическим аппаратом так и не удалось, информирует svodka.net.

Таким образом, связи со спутником нет уже более 24 часов, а это значит, что заказанный у России в далеком 2009 году, аппарат отправился бороздить космические просторы не в интересах Анголы, а своих собственных.

Хотелось бы напомнить, что запуск спутника часто переносился и одной из последних дат был июль 2017 года, о чем я писал в статье “У космической сверхдержавы опять, что-то пошло не так…” в конце марта этого года. В ней же я и описал причину переносов, которая заключалась не в том, что украинская ракета “Зенит-2SБ” была недоукомплектованная разгонным блоком, а в том, что ракетно-космическая корпорация “Энергия” по состоянию на март 2017 так и не завершила сборку космического аппарата!

Конечно, звучит невероятно, за 8 лет не собрать спутник, но, учитывая случившееся, я таки оказался прав. Спутник оказался собран наспех, что и стало причиной его потери.

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Также, считаю нужным напомнить, что в этом году целая армада российских спутников после вывода на орбиту превратилась в космический мусор. В частности, я имею ввиду два МКА-Н, по одному “Маяк”, Lemur-2, Flock 2k и «Искра-МАИ-85», выведенные 14 июля на околоземную орбиту ракетой-носителем “Союз-2.1а”. У группировки российских спутников ГЛОНАСС из 28 аппаратов на сегодняшний день, в работе, официально, 23, не официально – 22 при необходимых для стабильной работы 24. После вывода на орбиту спутника «Ресурс-П», у него не раскрылась одна из солнечных батарей. После запуска с космодрома “Восточный”, были потеряны аппараты «Метеор-М» №1 и SamSat-218.

Собственно, что тут ещё можно сказать? Stop drinking! Do business!

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