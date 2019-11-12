Два митинга, 15 тракторов и Ким Чен Ын: под Верховной Радой собрались противники и сторонники рынка земли
12.11.2019 17:38
Два митинга, 15 тракторов и Ким Чен Ын: под Верховной Радой собрались противники и сторонники рынка земли
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12.11.2019
Киев, Украина
informator.ua
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Метки: митинги, Верховная Рада, рынок земли.
Два митинга, 15 тракторов и Ким Чен Ын: под Верховной Радой собрались противники и сторонники рынка земли
Во вторник, 12 ноября, под зданием Верховной Рады снова собрались люди. Причем, стены парламента сотрясались от музыки и пламенных речей от сразу двух митингов. Обе акции касались наделавшего много шума законопроекта о рынке земли, который мог создать теоретическую возможность приобретения земель иностранцами. Тот факт, что данный документ сняли с повестки дня и перенесли минимум до среды, 13 ноября, никак не останавливал пришедших под стены ВР людей. Все хотели высказать свое мнение и делали они это весьма активно. Недавно правительство Украины подало на рассмотрение парламента законопроект, который должен запустить продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине. По мнению авторов документа, за время действия моратория, который действует с 2001 года, в Украине возник теневой рынок земли. Он стал эдаким рассадником коррупционных схем, а отсутствие конкуренции привело к падению арендной платы. Противники же данного законопроекта сетуют на то, что благодаря снятию моратория украинскую землю попросту раскупят «подешевке» транснациональные корпорации. А деньги от продажи, как обычно, проедят. Акция против снятия моратория на продажу земли собрала весьма разношерстную толпу. Здесь собрались как молодые представители радикальных организаций, таких как «Свобода» и «Национальный корпус», так и просто социально-активные граждане Украины, в основном пенсионного возраста. Противники законопроекта установили у стен парламента сцену, где спичи различных ораторов чередовались музыкальными паузами. А на улице Грушевского припарковали около 15 тракторов. На технику повесили плакаты с лозунгом «Ні роспродажу української землі». Также митингующим установили палатку, где после небольшого ожидания в очереди можно было получить теплый чай. Радикально настроенная молодежь была немногословна, но парни и девушки крепко сжимали флаги с логотипами своих организаций. Рядовые граждане были более сговорчивы и призывали не принимать законопроект о земле. Они опасались того, что более богатые иностранцы выкупят о менее богатых украинцев всю землю и оставят страну вовсе без земельных ресурсов. А деньги, которые получит Украина от таких инвестиций, не дадут ожидаемого толчка для экономики. Митинг в поддержку законопроекта собрал примерно вполовину меньше людей, чем у его противников. Тут обошлось без националистов и других общественных организаций. Как объяснили пришедшие на него люди, они в основном все являются владельцами земельных паев. Но по тем или иным причинам им он не нужен, а продать его сейчас для них нет никакой возможности. Митингующие добавляли, что Украина — это демократичная страна и никто им не в праве запретить распоряжаться своей собственностью. Люди держали в руках плакаты с изображением Кем Чен Ына и надписью «Украина — не Півчнічна Корея». Кроме того, участники обоих митингов не упускали возможности поспорить со своими оппонентами, а также обвинить их в продажности. Несмотря на это, силовых конфликтов или слишком уж горячих выяснений отношений между участниками не было. Возможно этому поспособствовало также большое количество провоохранителей и кордон полицейских, разделяющий обе акции.