Два митинга, 15 тракторов и Ким Чен Ын: под Верховной Радой собрались противники и сторонники рынка земли RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Украинская армия получила первые 100 серийных ракет "Ольха" • Задержаны 7 сотрудников НБУ: Их подозревают в хищении миллиардного кредита • В Киеве ввели новые правила пользования метро • Продукты, которые нельзя есть просроченными • По Израилю выпустили 50 ракет из сектора Газа • Антонов поставит самолет для полиции Перу • Постная сладкая выпечка: лучшие рецептывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: митинги, Верховная Рада, рынок земли. Два митинга, 15 тракторов и Ким Чен Ын: под Верховной Радой собрались противники и сторонники рынка земли 181митинги, Верховная Рада, рынок земли. Во вторник, 12 ноября, под зданием Верховной Рады снова собрались люди. Причем, стены парламента сотрясались от музыки и пламенных речей от сразу двух митингов. Обе акции касались наделавшего много шума законопроекта о рынке земли, который мог создать теоретическую возможность приобретения земель иностранцами. Тот факт, что данный документ сняли с повестки дня и перенесли минимум до среды, 13 ноября, никак не останавливал пришедших под стены ВР людей. Все хотели высказать свое мнение и делали они это весьма активно.

Недавно правительство Украины подало на рассмотрение парламента законопроект, который должен запустить продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине. По мнению авторов документа, за время действия моратория, который действует с 2001 года, в Украине возник теневой рынок земли. Он стал эдаким рассадником коррупционных схем, а отсутствие конкуренции привело к падению арендной платы.

Противники же данного законопроекта сетуют на то, что благодаря снятию моратория украинскую землю попросту раскупят «подешевке» транснациональные корпорации. А деньги от продажи, как обычно, проедят.

Акция против снятия моратория на продажу земли собрала весьма разношерстную толпу. Здесь собрались как молодые представители радикальных организаций, таких как «Свобода» и «Национальный корпус», так и просто социально-активные граждане Украины, в основном пенсионного возраста. Противники законопроекта установили у стен парламента сцену, где спичи различных ораторов чередовались музыкальными паузами. А на улице Грушевского припарковали около 15 тракторов. На технику повесили плакаты с лозунгом «Ні роспродажу української землі». Также митингующим установили палатку, где после небольшого ожидания в очереди можно было получить теплый чай.

Радикально настроенная молодежь была немногословна, но парни и девушки крепко сжимали флаги с логотипами своих организаций. Рядовые граждане были более сговорчивы и призывали не принимать законопроект о земле. Они опасались того, что более богатые иностранцы выкупят о менее богатых украинцев всю землю и оставят страну вовсе без земельных ресурсов. А деньги, которые получит Украина от таких инвестиций, не дадут ожидаемого толчка для экономики.

Митинг в поддержку законопроекта собрал примерно вполовину меньше людей, чем у его противников. Тут обошлось без националистов и других общественных организаций. Как объяснили пришедшие на него люди, они в основном все являются владельцами земельных паев. Но по тем или иным причинам им он не нужен, а продать его сейчас для них нет никакой возможности. Митингующие добавляли, что Украина — это демократичная страна и никто им не в праве запретить распоряжаться своей собственностью. Люди держали в руках плакаты с изображением Кем Чен Ына и надписью «Украина — не Півчнічна Корея».

Кроме того, участники обоих митингов не упускали возможности поспорить со своими оппонентами, а также обвинить их в продажности. Несмотря на это, силовых конфликтов или слишком уж горячих выяснений отношений между участниками не было. Возможно этому поспособствовало также большое количество провоохранителей и кордон полицейских, разделяющий обе акции. Сторонники рынка земли Фоторепортажи Популярные теги Россия, Верховная Рада, зима, искусство, Донбасс, стихийные бедствия, праздники, дизайн, юмор, ВМС, война, ЗСУ, оккупация, портрет, архитектура, авиация, #Євромайдан, музыка, тест-драйв, Киев, Майдан, НАТО, Одесса, катастрофы, путешествия, Карпаты, политика, женщины, туризм, столкновения, протесты, милиция, кошки, АТО, марш, животные, Саакашвили, Львов, парады, полиция, соревнования, депутаты, пейзажи, культура, Динамо, суд, история, фотоконкурсы, ВСУ, митинги, беспорядки, знаменитости, США, политики, Путин, Порошенко, мода, учения, Львів, транспорт, экология, автомобили, дети, общество, природа, мир, фестивали, джаз, живопись, Нацгвардия, акции, фотографы, церковь, город, фотопроект, фотоподборки, Шахтер, выставки, фотография, аннексия Крыма, вера, военная техника, бизнес, самолеты, досуг, концерты, спорт, выборы, люди, Сергей Смоленцев, солдат, уикенд, традиции, корабли, футбол, технологии, заводы, Дмитрий Дятлов, Александр Зубко, цирк Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Россия, Верховная Рада, зима, искусство, Донбасс, стихийные бедствия, праздники, дизайн, юмор, ВМС, война, ЗСУ, оккупация, портрет, архитектура, авиация, #Євромайдан, музыка, тест-драйв, Киев, Майдан, НАТО, Одесса, катастрофы, путешествия, Карпаты, политика, женщины, туризм, столкновения, протесты, милиция, кошки, АТО, марш, животные, Саакашвили, Львов, парады, полиция, соревнования, депутаты, пейзажи, культура, Динамо, суд, история, фотоконкурсы, ВСУ, митинги, беспорядки, знаменитости, США, политики, Путин, Порошенко, мода, учения, Львів, транспорт, экология, автомобили, дети, общество, природа, мир, фестивали, джаз, живопись, Нацгвардия, акции, фотографы, церковь, город, фотопроект, фотоподборки, Шахтер, выставки, фотография, аннексия Крыма, вера, военная техника, бизнес, самолеты, досуг, концерты, спорт, выборы, люди, Сергей Смоленцев, солдат, уикенд, традиции, корабли, футбол, технологии, заводы, Дмитрий Дятлов, Александр Зубко, циркВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Сторонники рынка земли informator.ua Киев, Украина 12.11.2019



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