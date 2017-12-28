Ученые из Школы общественного здравоохранения Рутгерса назвали основные риски для людей, которые посещают салоны красоты. Об этом сообщает GoGetNews .

Исследователи опросили 90 постоянных клиентов салонов красоты, 94% из которых составляли женщины. Как минимум две трети участниц рассказали, что после посещения салонов сталкивались с одной либо несколькими проблемами со здоровьем. Так, 10% опрошенных лиц сообщили о грибковых инфекциях, 42% - о проблемах с кожей.

Также каждый шестой респондент указывал на симптомы респираторных заболеваний. Чаще только проблемы появлялись после посещения маникюрных салонов по сравнению с парикмахерскими. В то же время специалисты не уверены в том, что существует причинно-следственная связь.

В ходе второго исследования ученые опросили 68 сотрудников 40 маникюрных салонов, которые в основном являлись женщинами из азиатских стран. Они пожаловались на проблемы со здоровьем, которые, скорее только, связаны с работой. Выяснилось, что большая часть участников прошла обучение лишь на английском языке, а не на своем родном. Ученые подчеркнули, что работники салонов должны быть всесторонне подготовлены.

Помимо этого, эксперты призвали учесть советы для тех, кто часто посещает салоны красоты. Во-первых, необходимо убедиться в чистоте в салоне и наличии лицензии. Во-вторых, следует узнать, как дезинфицируют инструменты и используют ли автоклаву. Специалисты призвали обратить особое внимание на безопасность во время педикюра людям с диабетом.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по словам медиков, самыми "популярными" последствиями праздников для украинцев становятся такие проблемы, как переедание, отравление алкогольными напитками или просто бытовые травмы .

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