Экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович станет народным депутатом Верховной Рады текущего созыва, так как Наталья Бойко стала советницей премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом заявил с трибуны ВРУ нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, трансляцию вел телеканал " 112 Украина ".

"Это печальная новость – потерять в парламенте Ирину Луценко, я понимаю. Но. Но, но, но, есть одно "но".

В очереди за ней шла такая себе Наталья Бойко. Чтобы в парламент зашел вместо нее Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла свою кандидатуру и вдруг оказалась советницей нашего премьер-министра.

Скажите мне, это то, что вы обещали своим избирателям, что вы вместо госпожи Луценко заведете советницу к премьер-министру, чтобы Вятрович зашел в Раду?" - сказал Бужанский.