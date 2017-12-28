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Судья переложил ответственность за освобождение убийцы Веремия на прокуратуру
28.12.2017 21:45
Судья переложил ответственность за освобождение убийцы Веремия на прокуратуру
Судья Линник считает свой приговор Крысину "абсолютно справедливым"
Условный срок для Юрия Крысина, который является одним из убийц журналиста Вячеслава Веремия, стал следствием недоработок прокуратуры.
Судья переложил ответственность за освобождение убийцы Веремия на прокуратуру Фото: УНІАН

"О том, что Крысин собирал людей в обвинении не указано. Я не могу выйти за пределы предъявленного обвинения. Это он в своих показаниях говорил, что организовывал и собирал людей. Но в обвинении этого нет. Также нет и статьи об умышленном убийстве или покушении на умышленное убийство. В обвинении было только о хулиганстве и легких телесных", -  заявил судья Шевченковского суда Киева Олег Линник, который выносил соответствующий приговор, сообщает Hromadske.ua.

Таким образом, Линник считает условный срок для убийцы журналиста "абсолютно справедливым".

Как известно, Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремея.

Суд решил, что действия Крысина подпадают под ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), но есть смягчающие обстоятельства: раскаяние и наличие 2 малолетних детей.

В связи с этим суд приговорил его к 4 годам тюрьмы условно, то есть освободил от наказания с испытательным сроком в 2 года. Суд также обязал Крысина возместить судебные расходы в размере 12 284 гривен.

Решение суда присутствующие встретили криками "Позор", сам Крысин сбежал от представителей СМИ. Жена Веремия, которая была в суде, заявила, что в приговоре указано ложные данные: в частности, суд назвал Крысина не судимым, хотя его дважды осуждали за хулиганство и избиение граждан. 

Генеральная прокуратура Украины готовит апелляционную жалобу на приговор суда в отношении Юрия Крысина.

Журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий возвращался из редакции домой в такси 19 февраля, на углу Б. Житомирской и Владимирской он увидел толпу вооруженных "титушек" в камуфляже и стал их фотографировать. Они заметили и с криком "Кого снимаешь, Зачем снимаешь?", стали жестоко избивать его, а затем прострелили ему грудь. Милиция наблюдала за этим, но не вмешивалась. За несколько часов журналист скончался в больнице.
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