Судья Линник считает свой приговор Крысину "абсолютно справедливым"

"О том, что Крысин собирал людей в обвинении не указано. Я не могу выйти за пределы предъявленного обвинения. Это он в своих показаниях говорил, что организовывал и собирал людей. Но в обвинении этого нет. Также нет и статьи об умышленном убийстве или покушении на умышленное убийство. В обвинении было только о хулиганстве и легких телесных", - заявил судья Шевченковского суда Киева Олег Линник, который выносил соответствующий приговор, сообщает Hromadske.ua.

Таким образом, Линник считает условный срок для убийцы журналиста "абсолютно справедливым".

Как известно, Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремея.

Суд решил, что действия Крысина подпадают под ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), но есть смягчающие обстоятельства: раскаяние и наличие 2 малолетних детей.

В связи с этим суд приговорил его к 4 годам тюрьмы условно, то есть освободил от наказания с испытательным сроком в 2 года. Суд также обязал Крысина возместить судебные расходы в размере 12 284 гривен.

Решение суда присутствующие встретили криками "Позор", сам Крысин сбежал от представителей СМИ. Жена Веремия, которая была в суде, заявила, что в приговоре указано ложные данные: в частности, суд назвал Крысина не судимым, хотя его дважды осуждали за хулиганство и избиение граждан.

Генеральная прокуратура Украины готовит апелляционную жалобу на приговор суда в отношении Юрия Крысина.