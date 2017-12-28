|Судья переложил ответственность за освобождение убийцы Веремия на прокуратуру
|28.12.2017 21:45
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Судья Линник считает свой приговор Крысину "абсолютно справедливым"Условный срок для Юрия Крысина, который является одним из убийц журналиста Вячеслава Веремия, стал следствием недоработок прокуратуры.
Фото: УНІАН
"О том, что Крысин собирал людей в обвинении не указано. Я не могу выйти за пределы предъявленного обвинения. Это он в своих показаниях говорил, что организовывал и собирал людей. Но в обвинении этого нет. Также нет и статьи об умышленном убийстве или покушении на умышленное убийство. В обвинении было только о хулиганстве и легких телесных", - заявил судья Шевченковского суда Киева Олег Линник, который выносил соответствующий приговор, сообщает Hromadske.ua.
Таким образом, Линник считает условный срок для убийцы журналиста "абсолютно справедливым".
Как известно, Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремея.
Суд решил, что действия Крысина подпадают под ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), но есть смягчающие обстоятельства: раскаяние и наличие 2 малолетних детей.
В связи с этим суд приговорил его к 4 годам тюрьмы условно, то есть освободил от наказания с испытательным сроком в 2 года. Суд также обязал Крысина возместить судебные расходы в размере 12 284 гривен.
Решение суда присутствующие встретили криками "Позор", сам Крысин сбежал от представителей СМИ. Жена Веремия, которая была в суде, заявила, что в приговоре указано ложные данные: в частности, суд назвал Крысина не судимым, хотя его дважды осуждали за хулиганство и избиение граждан.
Генеральная прокуратура Украины готовит апелляционную жалобу на приговор суда в отношении Юрия Крысина.
Журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий возвращался из редакции домой в такси 19 февраля, на углу Б. Житомирской и Владимирской он увидел толпу вооруженных "титушек" в камуфляже и стал их фотографировать. Они заметили и с криком "Кого снимаешь, Зачем снимаешь?", стали жестоко избивать его, а затем прострелили ему грудь. Милиция наблюдала за этим, но не вмешивалась. За несколько часов журналист скончался в больнице.