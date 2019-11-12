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В Индии спящего мужчину заживо похоронили на стройке
12.11.2019 17:48
В Индии строители эстакады случайно завалили песком спящего человека Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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