Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) планируют объявить подозрение экс-владельцу "VAB Банка" Олегу Бахматюку. Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

В НАБУ допускают причастность других членов правления НБУ к злоупотреблениям при предоставлении банку стабилизационного кредита в 2014 году.

"Следствием установлено, что к реализации схем по завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 лиц. Восемь из них уже уведомлены о подозрении. Еще в отношении ряда лиц, в том числе бенефициарного владельца "VAB Банка", которые в настоящее время находятся за пределами страны, решается вопрос о направлении сообщения о подозрении предусмотренным КПК Украины в таких случаях способом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, НАБУ сообщило 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн"VAB Банка", выделенных в качестве стабилизационного кредита.

Напомним, НАБУ задержало бывшего первого заместителя председателя Нацбанка Александра Писарука вечером 11 ноября во время обысков в "Райффайзен Банке" по делу "VAB Банка".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году "VAB Банку" владельца Олега Бахматюка.

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева отрицает вину ее бывшего первого заместителя Александра Писарука в растрате 1,2 млрд грн кредитных средств. Она считает, что во всем виновен аграрный олигарх Олег Бахматюк.

Писарук работал главой правления одного из крупнейших банков Украины — "Райффайзен Банка Аваль".

Александр Писарук в 2014-2015 годах был первым заместителем главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. С 1997 года работал в банке ING, в котором в течение 2010-2014 годов был региональным руководителем в Центральной и Восточной Европе.

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