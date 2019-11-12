|НАБУ и САП собираются сообщить о подозрении экс-владельцу "VAB Банка" Бахматюку
|12.11.2019 18:00
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) планируют объявить подозрение экс-владельцу "VAB Банка" Олегу Бахматюку. Об этом сообщается на странице НАБУ в
В НАБУ допускают причастность других членов правления НБУ к злоупотреблениям при предоставлении банку стабилизационного кредита в 2014 году.
Как сообщалось, НАБУ сообщило 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн"VAB Банка", выделенных в качестве стабилизационного кредита.
Напомним, НАБУ задержало бывшего первого заместителя председателя Нацбанка Александра Писарука вечером 11 ноября во время обысков в "Райффайзен Банке" по делу "VAB Банка".
В тот же день Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году "VAB Банку" владельца Олега Бахматюка.
Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева отрицает вину ее бывшего первого заместителя Александра Писарука в растрате 1,2 млрд грн кредитных средств. Она считает, что во всем виновен аграрный олигарх Олег Бахматюк.
Писарук работал главой правления одного из крупнейших банков Украины — "Райффайзен Банка Аваль".
Александр Писарук в 2014-2015 годах был первым заместителем главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. С 1997 года работал в банке ING, в котором в течение 2010-2014 годов был региональным руководителем в Центральной и Восточной Европе.