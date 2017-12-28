Украина встречала своих Героев вертолетами, самолётами и
бесплатными автобусами, которые курсировали от метро к аэропорту
умышленно для тех, кто хочет встретить бывших узников Кремля.
1. Пишет часто нарушившая украинскую границу россиянка: “Я сама
из Питера. Приезжаю несколько раз в год к вам. Скажу, что при
Украине было в разы лучше: цены смешные, всегда чемоданами увозили
с вещами и продуктами. Сейчас всё довольно печально. С местными
жителями общаясь, сделала вывод, что БОЛЬШИНСТВО населения ЖАЛЕЕТ О
ПЕРЕХОДЕ. И дело тут не в патриотизме. Человеку свойственно
выбирать комфорт. Когда одиноким мамам нечем кормить своих детей, и
зимой они ходят в осенней тонкой куртке — это страшно”, информирует
еizvestia.com.
2. Белогорское водохранилище в Крыму превращается в пустыню.
После аннексии проблема воды коснулась не менее 400 тысяч крымчан,
как говорят сами оккупанты. Инфраструктура водохранилища
разрушается, плотина даёт трещину.
Сегодня Белогорское
водохранилище в Крыму превращается в пустыню. После аннексии
проблема воды коснулась "400 тысяч крымчан". Надежда одна — на
щедрые зимние осадки.
3. Раннее утро, идешь такая сонная на работу по темной улице, а
тебе вдруг дорогу перегородят дяди с автоматами… Это Крым.
Читайте: Синоптики: В Украине сохранится
весеннее тепло
4. Несколько десятков таксистов с материковой Украины вчера
утром (как раз после встречи пассажиров из киевского поезда)
получили от оккупантов запрет въезда в Крым вместе с
соответствующими “документами”. В разговоре оккупанты объяснили,
что въезд запрещён из-за якобы недостатка средств для пребывания в
Крыму.
5. В Крыму удвоили налоги на игорный бизнес. То есть уже сделали
из Крыма новый Лас Вегас.
6. Болеть в Судаке не стоит на Новый год. Можно после Рождества
попробовать: “Запись на приём к врачу с 9 января только по
телефону”, “Больница наша продолжает движение в хреновом
направлении. Зарплаты ниже, чем в других учреждениях Крыма.
Некоторые врачи покидают её. И у неё какие-то проблемы с
финансированием ОМС. Так что радуйтесь, что по телефону ещё можно
записаться”.
Читайте: Крымчан пора заносить в Красную книгу,
- Крымский бандеровец (ФОТО+ВИДЕО)
7. Ватница из Сак жалуется, что с середины декабря не может
попасть к окулисту, а очередь в регистратуру, как в мавзолей.
Попробует в следующем году.
8. Лікарня — це місце, де лікують. Больница — это место, где
болеют. Відчуйте різницю.
9. Ватоголовые тренеры, руководство и спортсмены
севастопольского Клуба Единоборств “Князь Владимир” записали
видеообращение к путину, в котором кричали: “Нас не слышат,
помогите нам!”. Ватники просят сцаря допустить их к соревнованиям,
на которые 3 года не могут попасть из-за отказа платить мзду
президенту севастопольской федерации данного вида спорта.
10. Севастополь. Финансовые новости из оккупационного “ГАИ”.
Чтобы получить водительское удостоверение после обучения (которое
стоит от 45000 руб) и экзаменов (от 25 до 60000 руб), нужно
приобрести талончик в электронную (бесплатную) очередь за 2000 руб
у перекупщиков. И вуаля! Можно покупать машину!
11. Крымчане, а вы заметили, что в этом году перед Новым годом
нет и намека на какой-то шухер у маклеров, которые до оккупации
ходили в это время павлинами, отбиваясь от отдыхающих и ломя цены?
Сейчас предновогодний полный голяк. Даже в прошлом году ещё
подавали признаки жизни.
12. Ночной клуб Севастополя завлекает ватников на празднование
Нового года “безлимитным оливье”, которое закончилось сразу после
начала оккупации. Слоган вечеринки “Новый год в советской
квартире”. Совок, треш и угар.
Вчера Украина встречала 73 освобождённых Героев из плена
российских террористов. Среди освобожденных были как наши военные,
так и гражданские, которые не побоялись проявить свою проукраинскую
позицию на оккупированной части Донбасса, за что были схвачены
террористами, подвергнуты пыткам и приговорены к длительным срокам
заключения.
Украина должна была передать 306 боевиков, но только 237 из них
согласились вернуться на оккупированную территорию — остальные
предпочли остаться у бандеровцев. Например, прежний мэр Торецка
Владимир Слепцов, предавший Украину и долгое время сотрудничавший с
российскими боевиками, вышел из автобуса в Горловке, оглянулся, сел
назад и сказал представителям Красного креста, чтобы его вернули на
свободную территорию.
Кроме того, террористов никто и не ждал в ОРДЛО, кроме самых
близких, в отличие от того, как встречали украинцы своих! Тем
временем террористы, встречавшие террористов, оторвали
освобождённых от родственников, утрамбовали в автобусы, отвезли в
Донецк, изолировали от общества с целью проведения фильтрации:
“Никаких цветов, телевизоров оркестров”, — передают
сепаратисты.
13. Хотелось бы дожить до того момента, когда Крым и Донбасс
будут освобождены, и мы точно так же со слезами на глазах будем
вместе радоваться и поздравлять друг друга с освобождением из
российского плена.
14. По поводу “неравности” обмена 1:4. Вы же помните цену
слогану “руцкие сваих нибрасают”? Помните? Так вот, хорошо, что за
этих свинопсин, не имеющих никакой цены, кроме обменной, отдали
целых 73 человека!
15. Надеюсь дожить до дня, когда в Симферополь заберём Сенцова,
Кольченко и остальных пленных крымчан.
16. Слів немає… З поверненням! Вірю, що колись і ми дочекаємось
Україну!
P.S. Украина встречала своих Героев вертолетами, самолётами и
бесплатными автобусами, которые курсировали от метро к аэропорту
умышленно для тех, кто хочет встретить бывших узников Кремля.
Президент, чиновники, политики, медики, военные, сотни журналистов,
представители иностранных посольств, близкие и просто неравнодушные
люди, держа в руках национальную символику, не сдерживали эмоций и
слёз радости от долгожданной встречи. Тысячи и тысячи наших глаз до
глубокой ночи были прикованы к экранам телевизоров и прямым
трансляциям в интернете… Так встречают настоящих Героев, так
встречают своих Захисників! Близким оставшихся в плену украинцев
желаю мужества и дождаться своих родных живыми и здоровыми. Украина
своих не бросает! Украина не бросит ни Крым, ни Донбасс!