Украина встречала своих Героев вертолетами, самолётами и бесплатными автобусами, которые курсировали от метро к аэропорту умышленно для тех, кто хочет встретить бывших узников Кремля.

1. Пишет часто нарушившая украинскую границу россиянка: “Я сама из Питера. Приезжаю несколько раз в год к вам. Скажу, что при Украине было в разы лучше: цены смешные, всегда чемоданами увозили с вещами и продуктами. Сейчас всё довольно печально. С местными жителями общаясь, сделала вывод, что БОЛЬШИНСТВО населения ЖАЛЕЕТ О ПЕРЕХОДЕ. И дело тут не в патриотизме. Человеку свойственно выбирать комфорт. Когда одиноким мамам нечем кормить своих детей, и зимой они ходят в осенней тонкой куртке — это страшно”, информирует еizvestia.com.

2. Белогорское водохранилище в Крыму превращается в пустыню. После аннексии проблема воды коснулась не менее 400 тысяч крымчан, как говорят сами оккупанты. Инфраструктура водохранилища разрушается, плотина даёт трещину.

Сегодня Белогорское водохранилище в Крыму превращается в пустыню. После аннексии проблема воды коснулась "400 тысяч крымчан". Надежда одна — на щедрые зимние осадки.

3. Раннее утро, идешь такая сонная на работу по темной улице, а тебе вдруг дорогу перегородят дяди с автоматами… Это Крым.

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4. Несколько десятков таксистов с материковой Украины вчера утром (как раз после встречи пассажиров из киевского поезда) получили от оккупантов запрет въезда в Крым вместе с соответствующими “документами”. В разговоре оккупанты объяснили, что въезд запрещён из-за якобы недостатка средств для пребывания в Крыму.

5. В Крыму удвоили налоги на игорный бизнес. То есть уже сделали из Крыма новый Лас Вегас.

6. Болеть в Судаке не стоит на Новый год. Можно после Рождества попробовать: “Запись на приём к врачу с 9 января только по телефону”, “Больница наша продолжает движение в хреновом направлении. Зарплаты ниже, чем в других учреждениях Крыма. Некоторые врачи покидают её. И у неё какие-то проблемы с финансированием ОМС. Так что радуйтесь, что по телефону ещё можно записаться”.

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7. Ватница из Сак жалуется, что с середины декабря не может попасть к окулисту, а очередь в регистратуру, как в мавзолей. Попробует в следующем году.

8. Лікарня — це місце, де лікують. Больница — это место, где болеют. Відчуйте різницю.

9. Ватоголовые тренеры, руководство и спортсмены севастопольского Клуба Единоборств “Князь Владимир” записали видеообращение к путину, в котором кричали: “Нас не слышат, помогите нам!”. Ватники просят сцаря допустить их к соревнованиям, на которые 3 года не могут попасть из-за отказа платить мзду президенту севастопольской федерации данного вида спорта.

10. Севастополь. Финансовые новости из оккупационного “ГАИ”. Чтобы получить водительское удостоверение после обучения (которое стоит от 45000 руб) и экзаменов (от 25 до 60000 руб), нужно приобрести талончик в электронную (бесплатную) очередь за 2000 руб у перекупщиков. И вуаля! Можно покупать машину!

11. Крымчане, а вы заметили, что в этом году перед Новым годом нет и намека на какой-то шухер у маклеров, которые до оккупации ходили в это время павлинами, отбиваясь от отдыхающих и ломя цены? Сейчас предновогодний полный голяк. Даже в прошлом году ещё подавали признаки жизни.

12. Ночной клуб Севастополя завлекает ватников на празднование Нового года “безлимитным оливье”, которое закончилось сразу после начала оккупации. Слоган вечеринки “Новый год в советской квартире”. Совок, треш и угар.

Вчера Украина встречала 73 освобождённых Героев из плена российских террористов. Среди освобожденных были как наши военные, так и гражданские, которые не побоялись проявить свою проукраинскую позицию на оккупированной части Донбасса, за что были схвачены террористами, подвергнуты пыткам и приговорены к длительным срокам заключения.

Украина должна была передать 306 боевиков, но только 237 из них согласились вернуться на оккупированную территорию — остальные предпочли остаться у бандеровцев. Например, прежний мэр Торецка Владимир Слепцов, предавший Украину и долгое время сотрудничавший с российскими боевиками, вышел из автобуса в Горловке, оглянулся, сел назад и сказал представителям Красного креста, чтобы его вернули на свободную территорию.

Кроме того, террористов никто и не ждал в ОРДЛО, кроме самых близких, в отличие от того, как встречали украинцы своих! Тем временем террористы, встречавшие террористов, оторвали освобождённых от родственников, утрамбовали в автобусы, отвезли в Донецк, изолировали от общества с целью проведения фильтрации: “Никаких цветов, телевизоров оркестров”, — передают сепаратисты.

13. Хотелось бы дожить до того момента, когда Крым и Донбасс будут освобождены, и мы точно так же со слезами на глазах будем вместе радоваться и поздравлять друг друга с освобождением из российского плена.

14. По поводу “неравности” обмена 1:4. Вы же помните цену слогану “руцкие сваих нибрасают”? Помните? Так вот, хорошо, что за этих свинопсин, не имеющих никакой цены, кроме обменной, отдали целых 73 человека!

15. Надеюсь дожить до дня, когда в Симферополь заберём Сенцова, Кольченко и остальных пленных крымчан.

16. Слів немає… З поверненням! Вірю, що колись і ми дочекаємось Україну!

P.S. Украина встречала своих Героев вертолетами, самолётами и бесплатными автобусами, которые курсировали от метро к аэропорту умышленно для тех, кто хочет встретить бывших узников Кремля. Президент, чиновники, политики, медики, военные, сотни журналистов, представители иностранных посольств, близкие и просто неравнодушные люди, держа в руках национальную символику, не сдерживали эмоций и слёз радости от долгожданной встречи. Тысячи и тысячи наших глаз до глубокой ночи были прикованы к экранам телевизоров и прямым трансляциям в интернете… Так встречают настоящих Героев, так встречают своих Захисників! Близким оставшихся в плену украинцев желаю мужества и дождаться своих родных живыми и здоровыми. Украина своих не бросает! Украина не бросит ни Крым, ни Донбасс!

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