Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская пояснила, что многие из задержанных за сотрудничество с боевиками украинцев при обмене удерживаемыми лицами приняли решение вернуться на подконтрольную Киеву территорию к семьям. Лутковская: Часть тех, кто должен был вернуться в так называемую "ЛНР" мы опросили в присутствии прессы Фото: ombudsman.gov.ua "Некоторым из них просто некуда было идти на неподконтрольной территории. Они сразу сказали, что все родственники находятся на подконтрольной Украине территории и они хотят вернуться к родным и не хотят возвращаться на неподконтрольную территорию... Были те, которые сказали, что они сейчас свободные люди и могут жить на подконтрольной Украине территории", – отметила она.Лутковская уточнила, что некоторые сообщили о решении вернуться на подконтрольную Киеву территорию уже находясь в захваченных боевиками районах."Я лично таких шесть человек привезла на подконтрольную территорию", – заявила она.По словам омбудсмена, представители боевиков нормально отреагировали на нежелание их бывших пособников оставаться на оккупированной территории."Никаких претензий не было. Часть тех, кто должен был вернуться в так называемую "ЛНР" мы опросили в присутствии прессы вместе с представительницей так называемой "ЛНР"в переговорной группе Ольгой Кобцевой... Она тоже ставила вопросы, почему они решили вернуться, но ответы ее удовлетворили, поскольку эти люди имеют право на личную жизнь. Что касается так называемого "ДНР", то тоже никаких претензий не было", – подытожила Лутковская.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Планировалось, что украинская сторона передаст боевикам 306 человек, а боевики отпустят 74. Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что в Донецке осталась ее семья. Боевикам "ЛДНР" передали меньше людей, чем было в списке на обмен, поскольку часть из них уже отбыла наказание и находится на свободе, а другие отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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