Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что встреча в нормандском формате необходима, чтобы уйти от "кабальных минских договоренностей". Заявление прозвучало во время интервью LIGA.net .

Тему Минских соглашений политик поднял в ответ на вопрос журналиста о том. зачем Украине сейчас нужна встреча с Владимиром Путиным в нормандском формате.

"Чтобы уйти от минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые нас вынудили подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат", - сказал Арахамия.

Нардеп обрисовал, каким он видит этот "другой формат": это должен быть "другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров, с более сильной позицией Украины". В то же время он отметил, что у новой власти нет времени, чтобы "накапливать ресурс" для усиления переговорной позиции, поскольку электорат "просил двигаться в сторону мира".

"Ну, вот и Слуги народные подтвердили, что не собираются исполнять Минские соглашения. Как-то окно Овертона слишком уж быстро расширяется. Даже неприлично как-то. Но что поделать? Ни одна власть в Украине не заинтересована заниматься таким геморроем, как реинтеграцией и восстановлением ЛДНР.

Это так хлопотно, лавров тут не снискать, скорее наоборот: можно по шапке схлопотать и очень конкретно. Не проще ли заморозить все это на период своей каденции и передать геморойчик следующему правительству. Ведь есть же у власти и другие, более приятные проблемы. Можно, например, позаниматься сравнительно честными способами быстрого улучшения своего материального положения. Их у нас осталось еще несметное количество. Или кто-то еще верит, что в Украине есть другой мотив прихода к власти, чем вышеуказанный?" - Заявил политический аналитик Андрей Головачев.

Во вторник, 12 ноября, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске были сняты все препятствия на пути ко встрече лидеров в Нормандском формате. Разведение сторон в районе н.п. Золотое, Петровское и деревня Луганская стало шагом в этом направлении. Об этом говорится на фб-странице пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Дарьи Олифер.

"Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и деревня Луганская стало последними шагами в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - говорится на фб-странице Олифер.

Кроме того, отмечается, что поскольку 12 ноября в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, украинская сторона настаивала на проведении завтра, 13 ноября, видеоконференции этой подгруппы.