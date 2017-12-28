|Рева предлагает выплатить по 100 тыс освобожденным из плена украинцам
|28.12.2017 21:53
|
По его словам, работа уже начатаВ Министерстве социальной политики готовят постановление и предлагают материальную помощь освобожденным в среду украинцам - по 100 000 гривен.
Андрей Рева. Фото: bigmir)net
"Нами подготовлен проект постановления о предоставлении материальной помощи каждому из тех, кто освобожден. И сейчас поручения мои идут на места, чтобы каждое управление социальной защиты, где есть освобождены лица, изучило потребности этих людей", - заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает "Укринформ".
По его словам, работа уже начата.
На вопрос о размере материальной помощи министр ответил: "Наше предложение будет в том, чтобы предоставить каждому из тех, кого вчера освободили, по 100 000 гривен" .
Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.
В то же время председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека .