Погода, Новости, загрузка...
Рева предлагает выплатить по 100 тыс освобожденным из плена украинцам
28.12.2017 21:53
Рева предлагает выплатить по 100 тыс освобожденным из плена украинцам
По его словам, работа уже начата
В Министерстве социальной политики готовят постановление и предлагают материальную помощь освобожденным в среду украинцам - по 100 000 гривен.
Рева предлагает выплатить по 100 тыс освобожденным из плена украинцам Андрей Рева. Фото: bigmir)net

"Нами подготовлен проект постановления о предоставлении материальной помощи каждому из тех, кто освобожден. И сейчас поручения мои идут на места, чтобы каждое управление социальной защиты, где есть освобождены лица, изучило потребности этих людей", - заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает "Укринформ".

По его словам, работа уже начата.

На вопрос о размере материальной помощи министр ответил: "Наше предложение будет в том, чтобы предоставить каждому из тех, кого вчера освободили, по 100 000 гривен" .

Как известно, 27 декабря  состоялся обмен удерживаемых лицУкраинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

В то же время председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще  остаются заложниками 103 человека .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить