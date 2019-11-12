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В Херсонской области химику оторвало пальцы из-за эксперимента
12.11.2019 18:25
65-летний пенсионер и в прошлом учитель химии получил тяжелые травмы после эксперимента Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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