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В Херсонской области химику оторвало пальцы из-за эксперимента
12.11.2019 18:25
65-летний пенсионер и в прошлом учитель химии получил тяжелые травмы после эксперимента
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Теги:
происшествия
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