Украина станет членом НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз. Такое мнение высказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью изданию “РБК-Украина“.

По его словам, через 5 лет Украина планирует достичь полной совместимости с НАТО и получить политическое решение Альянса о начале процедуры вступления.

“Политическое решение о том, что Украина будет членом Альянса, было принято еще в 2008 году. Но следующий этап - начало процедуры вступления. Мы за пять лет хотим выполнить наше домашнее задание... И через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь“, - сказал вице-премьер.

Кулеба не стал озвучивать конкретную дату получения такого политического решения, но предположил, что Украина получит такое предложение от НАТО быстрее, чем от ЕС.

“Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС“, - заявил Кулеба.





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