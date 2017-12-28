Самая высокая в мире башня из детского конструктора Lego была построена в Тель-Авиве. Соответствующие видеокадры опубликованы в YouTube.

Для строительства башни понадобилось более 500 000 деталей, информирует svodka.net.

Высота сооружения составила около 36 метров, что сопоставимо с 12-этажным домом.

Создатели башни побили рекорд в 35,47 метра, который был установлен в прошлом году в Германии.

Организатором проекта стал муниципалитет Тель-Авива, который посвятил его Омеру Саягу — поклоннику Lego, умершему от рака в возрасте восьми лет.

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В строительстве башни участвовали тысячи местных жителей.

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