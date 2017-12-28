|В Тель-Авиве построили самую высокую башню из LEGO в мире (ВИДЕО)
|28.12.2017 21:59
|
Самая высокая в мире башня из детского конструктора Lego была построена в Тель-Авиве. Соответствующие видеокадры опубликованы в YouTube.
Для строительства башни понадобилось более 500 000 деталей, информирует svodka.net.
Высота сооружения составила около 36 метров, что сопоставимо с 12-этажным домом.
Создатели башни побили рекорд в 35,47 метра, который был установлен в прошлом году в Германии.
Организатором проекта стал муниципалитет Тель-Авива, который посвятил его Омеру Саягу — поклоннику Lego, умершему от рака в возрасте восьми лет.
Читайте: Фиксики, Miss Katy и Lego: какие детские видео возглавили топ-лист YouTube на этой неделе
В строительстве башни участвовали тысячи местных жителей.
Поделитесь статьей с друзьями