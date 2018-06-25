Согласно опросу Киевского международного института социологии, если бы парламентские выборы проходили в Украине в середине июня 2018 года, в Верховную Раду прошли бы партия "Батьківщина", "Громадянська позиція", Оппозиционный блок, Радикальная партия, "За життя" и Блок Петра Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Парламентские выборы в Украине пройдут в 2019 году Фото: EPA Если бы в списках не было политсил музыканта Святослава Вакарчука и актера Владимира Зеленского, голоса всех совершеннолетних украинцев распределились бы так:11,5% проголосовали бы за партию "Батьківщина"; 8,4% – за партию "Громадянська позиція" экс-министра обороны Анатолия Гриценко;

6% – за Оппозиционный блок;

5,9% – за Радикальную партию Олега Ляшко;

5,6% – за партию "За життя" Вадима Рабиновича;

4,2% – за Блок Петра Порошенко;

2,5% – за партию "Свобода";

2,4% – за партию "Самопоміч";

1% – за Аграрную партию;

5,5% – за другие политсилы. 6,6% избирателей вычеркнули бы все партии или испортили бы бюллетень; 10,6% решили не участвовать в голосовании; 28,8% не определились, за кого голосовать; 1,2% отказались отвечать на вопросы.Украинцы, которые уже определились с выбором, проголосовали бы так: 21,6% проголосовали бы за "Батьківщину";

15,9% – за партию "Громадянська позиція";

11,4% – за Оппозиционный блок;

11,1% – за Радикальную партию;

10,5% – за партию "За життя";

7,9% – за Блок Петра Порошенко;

4,6% – за партию "Свобода";

4,6% – за "Самопоміч";

1,9% – за Аграрную партию;

10,3% – за другие партии. Если бы в выборах участвовали политсилы Вакарчука и Зеленского, голоса распределились бы следующим образом: 10,2% проголосовали бы за "Батьківщину";

7,5% – за партию "Громадянська позиція";

5,5% – за Оппозиционный блок;

5,4% – за партию "За життя";

5,1% – за Радикальную партию;

3,8% – за Блок Петра Порошенко;

3,3% – за партию "Блок Святослава Вакарчука";

2,7% – за партию "Слуга народа" Зеленского;

2% – за партию "Свобода";

1,9% – за "Самопоміч";

1% – за Аграрную партию;

4% – за другие партии. 6,2% избирателей вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень; 9,9% решили не участвовать в голосовании; 29,3% не определились, за кого голосовать; 2,1% отказались отвечать на вопросы.Среди тех, кто определился с выбором: 9,5% проголосовали бы за "Батьківщину";

14,4% – за партию "Громадянська позиція";

10,5% – за Оппозиционный блок;

10,3% – за партию "За життя";

9,7% – за Радикальную партию;

7,3% – за Блок Петра Порошенко;

6,2% – за партию "Блок Святослава Вакарчука";

5,2% – за партию "Слуга народа" Зеленского;

3,8% – за партию "Свобода";

3,5% – за партию "Самопоміч";

1,9% – за Аграрную партию;

7,7% – за другие партии. Исследование проводилось с 7-го по 21 июня, методом формализованного интервью опрошены 2005 совершеннолетних респондентов в 110 населенных пунктах Украины, кроме аннексированного Крыма. Статистическая ошибка не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% – для показателей, близких к 25%, 2% – для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.Парламентские выборы пройдут в Украине в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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