|
Согласно опросу Киевского международного института социологии, если
бы парламентские выборы проходили в Украине в середине июня 2018
года, в Верховную Раду прошли бы партия "Батьківщина",
"Громадянська позиція", Оппозиционный блок, Радикальная партия, "За
життя" и Блок Петра Порошенко. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Парламентские выборы в Украине пройдут в 2019 году
Фото: EPA Если бы в списках не было политсил музыканта Святослава
Вакарчука и актера Владимира Зеленского, голоса всех
совершеннолетних украинцев распределились бы так:11,5%
проголосовали бы за партию "Батьківщина";
6,6% избирателей вычеркнули бы все партии или испортили бы
бюллетень; 10,6% решили не участвовать в голосовании; 28,8% не
определились, за кого голосовать; 1,2% отказались отвечать на
вопросы.Украинцы, которые уже определились с выбором, проголосовали
бы так:
- 8,4% – за партию "Громадянська
позиція" экс-министра обороны Анатолия Гриценко;
- 6% – за Оппозиционный блок;
- 5,9% – за Радикальную партию
Олега Ляшко;
- 5,6% – за партию "За життя"
Вадима Рабиновича;
- 4,2% – за Блок Петра
Порошенко;
- 2,5% – за партию "Свобода";
- 2,4% – за партию
"Самопоміч";
- 1% – за Аграрную партию;
- 5,5% – за другие политсилы.
Если бы в выборах участвовали политсилы Вакарчука и Зеленского,
голоса распределились бы следующим образом:
- 21,6% проголосовали бы за "Батьківщину";
- 15,9% – за партию "Громадянська позиція";
- 11,4% – за Оппозиционный блок;
- 11,1% – за Радикальную партию;
- 10,5% – за партию "За життя";
- 7,9% – за Блок Петра Порошенко;
- 4,6% – за партию "Свобода";
- 4,6% – за "Самопоміч";
- 1,9% – за Аграрную партию;
- 10,3% – за другие партии.
6,2% избирателей вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень;
9,9% решили не участвовать в голосовании; 29,3% не определились, за
кого голосовать; 2,1% отказались отвечать на вопросы.Среди тех, кто
определился с выбором:
- 10,2% проголосовали бы за "Батьківщину";
- 7,5% – за партию "Громадянська позиція";
- 5,5% – за Оппозиционный блок;
- 5,4% – за партию "За життя";
- 5,1% – за Радикальную партию;
- 3,8% – за Блок Петра Порошенко;
- 3,3% – за партию "Блок Святослава Вакарчука";
- 2,7% – за партию "Слуга народа" Зеленского;
- 2% – за партию "Свобода";
- 1,9% – за "Самопоміч";
- 1% – за Аграрную партию;
- 4% – за другие партии.
Исследование проводилось с 7-го по 21 июня, методом
формализованного интервью опрошены 2005 совершеннолетних
респондентов в 110 населенных пунктах Украины, кроме
аннексированного Крыма. Статистическая ошибка не
превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% –
для показателей, близких к 25%, 2% – для показателей, близких
к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.Парламентские
выборы пройдут в Украине в 2019 году.
- 9,5% проголосовали бы за "Батьківщину";
- 14,4% – за партию "Громадянська позиція";
- 10,5% – за Оппозиционный блок;
- 10,3% – за партию "За життя";
- 9,7% – за Радикальную партию;
- 7,3% – за Блок Петра Порошенко;
- 6,2% – за партию "Блок Святослава Вакарчука";
- 5,2% – за партию "Слуга народа" Зеленского;
- 3,8% – за партию "Свобода";
- 3,5% – за партию "Самопоміч";
- 1,9% – за Аграрную партию;
- 7,7% – за другие партии.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира