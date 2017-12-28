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Лидер правящей партии Молдовы заявил, что стране нужна помощь Запада в борьбе с Россией
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28.12.2017 22:00
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Лидер правящей Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк
отметил, что население его страны подвергается воздействию
подконтрольных России СМИ. По его словам, Москва занимается
"подстрекательством к этнической ненависти и недоверии к Западу".
Плахотнюк пожаловался на подконтрольные России СМИ Фото:
wikipedia.org По его словам, поддержка Западом народов, которые
находятся "на переднем крае военной и информационной агрессии
России", является "критичной".Плахотнюк отметил, что российские
войска находятся на территории Молдовы и спустя 25 лет после
обретения страной независимости. По его мнению, "настало время
международному сообществу решительно противостоять Москве".Лидер
правящей партии написал, что Молдова стремится снизить зависимость
от российского газа и надеется на помощь Евросоюза.Говоря об
экономике, молдавский политик рассказал о заключенном соглашении с
Международным валютным фондом, а также заявил, что в период с
2011-го по 2014 год поддерживаемые Россией группы интересов
"манипулировали" банковской системой страны, "чтобы отмыть более
$20 млрд".По мнению Плахотнюка, только сильное и хорошо управляемое
государство может противостоять влиянию России. Он пожаловался, что
значительная часть населения Молдовы подвергается воздействию СМИ,
контролируемых Россией и вызывающих "тревогу".Политик заявил, что
Москва занимается "подстрекательством к этнической ненависти и
недоверии к Западу", но Молдова "полна решимости прекратить эту
пропаганду"."Но нам нужен Запад", – отметил он, обращая
внимание на необходимость инвестировать в независимый
медиарынок.Плахотнюк также заявил, что президент Молдовы Игорь
Додон вместе с "мощными политическими силами" являются
пророссийскими, а вмешательство России подрывает прогресс
страны."Нам нужны силы наших западных партнеров", – написал
политик, добавив, что страна "не может идти в одиночку".
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