Лидер правящей Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк отметил, что население его страны подвергается воздействию подконтрольных России СМИ. По его словам, Москва занимается "подстрекательством к этнической ненависти и недоверии к Западу". Плахотнюк пожаловался на подконтрольные России СМИ Фото: wikipedia.org По его словам, поддержка Западом народов, которые находятся "на переднем крае военной и информационной агрессии России", является "критичной".Плахотнюк отметил, что российские войска находятся на территории Молдовы и спустя 25 лет после обретения страной независимости. По его мнению, "настало время международному сообществу решительно противостоять Москве".Лидер правящей партии написал, что Молдова стремится снизить зависимость от российского газа и надеется на помощь Евросоюза.Говоря об экономике, молдавский политик рассказал о заключенном соглашении с Международным валютным фондом, а также заявил, что в период с 2011-го по 2014 год поддерживаемые Россией группы интересов "манипулировали" банковской системой страны, "чтобы отмыть более $20 млрд".По мнению Плахотнюка, только сильное и хорошо управляемое государство может противостоять влиянию России. Он пожаловался, что значительная часть населения Молдовы подвергается воздействию СМИ, контролируемых Россией и вызывающих "тревогу".Политик заявил, что Москва занимается "подстрекательством к этнической ненависти и недоверии к Западу", но Молдова "полна решимости прекратить эту пропаганду"."Но нам нужен Запад", – отметил он, обращая внимание на необходимость инвестировать в независимый медиарынок.Плахотнюк также заявил, что президент Молдовы Игорь Додон вместе с "мощными политическими силами" являются пророссийскими, а вмешательство России подрывает прогресс страны."Нам нужны силы наших западных партнеров", – написал политик, добавив, что страна "не может идти в одиночку". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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