|В Нью-Йорке установили Рождественскую елку
|12.11.2019 18:51
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В американском Нью-Йорке начали готовится к Рождеству и установили праздничную елку. Ее высота – почти 25 метров, а весит она более 12 тонн. Дерево привезли из пригорода на прицепе и установили на металлический шпиль.
Теперь у декораторов есть три недели, чтобы украсить елку праздничными гирляндами. Подключат их во время торжеств четвертого декабря - рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».
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