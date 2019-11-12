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В Нью-Йорке установили Рождественскую елку
12.11.2019 18:51
Высота дерева почти 25 метров, а его вес свыше 12 тонн.

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В американском Нью-Йорке начали готовится к Рождеству и установили праздничную елку. Ее высота – почти 25 метров, а весит она более 12 тонн. Дерево привезли из пригорода на прицепе и установили на металлический шпиль.

Теперь у декораторов есть три недели, чтобы украсить елку праздничными гирляндами. Подключат их во время торжеств четвертого декабря - рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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