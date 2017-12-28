Народные депутаты Украины не готовы отказаться от мажоритарной избирательной системы, в связи с чем Верховная Рада не примет новый законопроект о выборах в Украине. Об этом заявил внефракционный народный депутат Борислав Береза в эфире телеканала NewsOne .

"Я не верю, что парламент проголосует за новый закон о выборах, потому что эти люди не готовы отказаться от мажоритарной избирательной системы. Я считаю, что необходимо от этого отказаться", - сказал он.

Также Береза уверен, что новый состав Центральной избирательной комиссии, которому будут доверять, избрать получится.

"ЦИК будет новая. ЦИК, которая придет, будет иметь запас доверия и только по местным выборам будет видно, оправдают они это доверие или нет", - подчеркнул он.

Кроме того, народный депутат считает, что изменения в законодательстве не смогут принести желаемых результатов, так как сначала должны измениться люди.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 24 декабря, в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях Украины проходят первые местные выборы . Сотрудники полиции уже возбудили десять уголовных производств по фактам нарушений.

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