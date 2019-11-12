|Пресс-Секретарь Зеленского сравнила землю с наркотиком и заявила, что иностранцы лучше распоряжаются украинской землей
|12.11.2019 18:55
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала законопроект о рынке земли.
Об этом она написала в колонке для
Спикер президента сравнила землю с наркотиком, в частности - каннабисом.
Она убеждена, что иностранцы, которые выращивают урожай в Украине, делают это более качественно, чем украинцы.
Напомним, пресс-секретарь президента впервые попала в скандал после того, как перегородила дорогу и удерживала руками журналиста Сергея Андрушко, когда тот пытался задать вопрос президенту.
После того, как скандал набрал обороты в СМИ и соцсетях, Мендель объяснила, что таким образом она не толкала, а останавливала журналиста. По ее словам, журналист работал, вторгаясь в "личное пространство" Зеленского, которое является и его зоной безопасности.
В октябре пресс-секретарь президента угодила в новый скандал. На этот раз она оттолкнула журналистку издания "Апостроф" Юлию Забелину.
Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов об открытии рынка земли. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект № 2178-10. Документ предусматривает запрет иностранцам покупать земли до 2024 года, однако это не касается компаний, которые уже сейчас арендуют земли и работают в Украине; они смогут покупать земли с 1 октября следующего года на уровне с украинскими компаниями.