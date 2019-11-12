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Кулеба рассказал, когда украинская делегация может вернуться в ПАСЕ
12.11.2019 19:02
Кулеба допускает возвращение украинской делегации в ПАСЕ в следующем году
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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