|Стала известна дата приезда миссии МВФ в Украину
|12.11.2019 19:10
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Об этом со ссылкой на представительство МВФ в Украине сообщает Укринформ во вторник, 12 ноября.
"Миссия МВФ во главе с господином Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября 2019 г., для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы, которая будет поддерживаться Международным валютным фондом", - заявил постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман.
Ранее в СМИ появилась информация, что МВФ отложил транш для Украины поскольку его члены опасаются, что президент Владимир Зеленский не вернет выведенных из украинских банков активов.
Премьер-министр Алексей Гончарук эту информацию отверг. По его словам переговоры идут в обычном режиме.
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