|В столичных детских садах детей травили суррогатом
|28.12.2017 22:07
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В детских садах в Днепровском и части Дарницкого районах Киева детей кормили суррогатом вместо сливочного масла.
«Это уже второй подобный случай в Киеве, а по указанному факту в детском саду на ул. П. Тычины материалы уже переданы в правоохранительные органы», — ответили в ведомстве, информирует svodka.net.
Сообщается, что несоответствия были обнаружены в сливочном масле, которое не отвечало требованиям ГСТУ по содержанию массовой доли жира.
«При норме 72,7, в отобранных образцах содержание массовой доли жира составляло 72,1% и 72,4%. Кроме того, массовая доля немолочных жиров в сливочном масле составляет 62% от общей доли жира», — добавили в ведомстве.
Речь идет о масле: сладкосливочное крестьянское «Попельнянское» 72,7% жира, производитель — ООО «Андрушевский маслосырзавод».
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Стоит заметить, что содержание немолочных жиров вообще не допускается.
Испытания образцов продукции проводилось в научно-исследовательском центре испытаний продукции ГП «Укрметртестстандарт».