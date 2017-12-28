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В столичных детских садах детей травили суррогатом
28.12.2017 22:07
В столичных детских садах детей травили суррогатом

В детских садах в Днепровском и части Дарницкого районах Киева детей кормили суррогатом вместо сливочного масла.

«Это уже второй подобный случай в Киеве, а по указанному факту в детском саду на ул. П. Тычины материалы уже переданы в правоохранительные органы», — ответили в ведомстве, информирует svodka.net.

Сообщается, что несоответствия были обнаружены в сливочном масле, которое не отвечало требованиям ГСТУ по содержанию массовой доли жира.

«При норме 72,7, в отобранных образцах содержание массовой доли жира составляло 72,1% и 72,4%. Кроме того, массовая доля немолочных жиров в сливочном масле составляет 62% от общей доли жира», — добавили в ведомстве.

Речь идет о масле: сладкосливочное крестьянское «Попельнянское» 72,7% жира, производитель — ООО «Андрушевский маслосырзавод».

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Стоит заметить, что содержание немолочных жиров вообще не допускается.

Испытания образцов продукции проводилось в научно-исследовательском центре испытаний продукции ГП «Укрметртестстандарт».



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