Соратник лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили Северион Дангадзе будет находиться под стражей как минимум до 31 января 2018 года. Дангадзе задержали 4 декабря Фото: Severion Dangadze / Facebook Он будет находиться под арестом как минимум до 31 января 2018 года.Агентство "Українські новини" пишет, что защита Дангадзе просила суд отпустить его под личное обязательство.Руководитель киевской ячейки "Руху нових сил" был задержан 4 декабря. Во время обысков в его квартире в Киеве правоохранители нашли украинский паспорт лидера партии.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал Дангадзе связующим звеном между беглым бизнесменом Сергеем Курченко и Саакашвили.5 декабря Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине. По словам главы ГПУ, помимо захвата власти, целью акций лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного преследования в отношении Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине.6 декабря Дангадзе арестовали без права внесения залога на два месяца. 11 декабря защита Саакашвили обжаловала его арест. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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