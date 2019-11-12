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Рада поддержала запрет пластиковых пакетов
12.11.2019 19:20
Рада поддержала законопроект о запрете пластиковых пакетов
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Теги:
политика
события
украина
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