В пятницу в Киеве ожидается сильный ветер и теплая погода По прогнозу синоптиков, 29 декабря в Киеве будет облачно, ночью без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°, сообщают в Киевской городской государственной администрации. В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем снизить скорость движения, включить при их наличии противотуманные фары вместе с ближайшим светом, держать безопасное расстояние с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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