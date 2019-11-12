Финансовая помощь от МВФ — важная поддержка для Украины. Однако недавно стало известно, что задача отложила свой очередной визит в Украину и теперь неизвестно, когда мы получим обещанную помощь. Насколько критичен этот транш и что произойдет, если деньги так и не поступят, пишет Минфин.

Каждый год Украина обязана погашать часть своего внешнего долга. В этом году правительство кое-как справилось с этой задачей. Но в следующем будет сложнее, утверждают в Кабмине — нужно будет выплатить 9 млрд долларов. Для Украины — это огромная сумма. Погашать долг нужно валютой, а поступления в бюджет, как известно, происходят в гривне.

Где власть может взять валюту?

- Золотовалютный запас — около 22 млрд долларов находится в резерве. Часть денег Украине придется взять из этого запаса. Но важно, чтобы уровень запаса не опускался ниже 18-19 млрд долларов.

- Одолжить у инвесторов. Речь о валютных ОВГЗ и еврооблигациях. Первые – это долг, который Минфин привлекает на внутреннем рынке, вторые – на внешнем. В Украине одалживать доллары дешевле, но объемы денег здесь очень ограничены. За рубежом возможностей больше, но и стоит это дороже – сейчас в районе 6-7%. В случае задержек с МВФ, стоимость рыночных заимствований точно вырастет.

- Одолжить у кредиторов. Преимущества кредитов международных организаций – низкие проценты (порядка 3%), крупные объемы и регулярное финансирование. Программа МВФ открывает стране путь к получению помощи и от других организаций – Всемирного банка, Европейской комиссии и т.п. Но есть и минусы этого варианта: чтобы МВФ предоставил деньги — Украине необходимо внедрять реформы. Это главно условие, без которого транша не будет.

Какой вывод?

Да, Украина может отказаться от денег МВФ. Однако такое решение будет иметь последствия. В первую очередь, это будет чревато девальвацией гривны и ростом показателя инфляции.

Пока затянувшуюся неопределенность в отношениях Украины с Фондом нельзя назвать серьезным поводом для волнения. Правительству не столь принципиально, когда получить транш – в конце 2019 или в начале 2020 года. “Важнее – сам факт сотрудничества, который будет означать правильное направление реформ в стране“, — считает Михаил Демкив, финансовый аналитик ICU

“Действующая программа МВФ – это, наверное, лучший индикатор правильности экономического курса властей. Но есть нечто важнее транша: например, согласование с технической миссией Фонда обязательств, которые берет на себя украинское правительство“, – говорит он.

















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