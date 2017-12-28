Крупнейший украинский интернет-провайдер "" в скором времени может поменять собственников. Ранее потенциальным владельцем активов компании СМИ называли мобильного оператора Lifecell, который принадлежит Turkcell, передает со ссылкой на .

Однако, по данным портала турецкого издания demokrathaber.org, инвестор отказался покупать активы украинского провайдера. Среди целого ряда причин называют недобросовестную политику компании и менеджмента, завышенную стоимость акций украинского телеком-оператора. В материнской кампании подозревают руководство "Воли" и украинской дочки мобильного оператора в сговоре, с целью продать актив по завышенной цене. В Turkcell отказались давать комментарии, пока ведется служебное расследование инцидента.

Конкуренты считают, что "" давно перестала быть инвестиционно привлекательным активом. Участники рынка считают, что, вложив в "Волю" 300 млн долларов собственники не захотят продавать ее в минус. При этом финансовые показатели результатов демонстрируют отрицательную динамику. Ряд вопросов есть и к отчетности, методология которой нацелена исключительно на замыливание глаз потенциального инвестора и далека от реалий и стандартов. Так что, с профессиональной точки зрения, отсутствует элементарная целесообразность в покупке "привлекательного" интернет-провайдера, от которого с завидной стабильностью уходят клиенты и деньги, пишет издание.

СМИ также отметили, что количество негативных посылов от абонентов занимают лидирующие позиции в антирейтингах. Не придает уверенности "Воле" и тот факт, что руководство компании находится в поисках работы, а иностранные топ-менеджеры сидят "на чемоданах". Например, резюме технического директора оператора можно найти на сайтах соискателей.

Не обошли "Волю" и скандалы, связанные с продажей сетей в Крыму русским. Еще в июне 2017г. издание AIN.UA опубликовало свое расследование этой загадочной сделки. Представители "Воли" заявляли, что продали крымский актив еще в 2014 году. Согласно последних данных, сделка состоялась только в прошлом месяце. Причем, сначала акции перешли в управление отца экс-главы компании Юлию Бойко. Но уже через пару недель, после скандальных материалов в СМИ по этому поводу, он вдруг перепродал их второму бенефициару - Евгению Попову. Крымский актив теперь на 100% принадлежит россиянам.

Вопрос о том, кто в ближайшем будущем возьмет в свои руки бразды правления крупнейшим украинским интернет-провайдером и купит его, - остается открытым.

Напомним, что между других покупателей называли и экс-главу Администрации президента Украины Бориса Ложкина. Он также отказался инвестировать запрашиваемую сумму.

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