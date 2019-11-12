В РФ и Евросоюзе прокомментировали завершение разведения сил у Петровского - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В РФ и Евросоюзе прокомментировали завершение разведения сил у Петровского
12.11.2019 19:38
Разведение сил у Петровского - ЕС и Россия отреагировали
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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