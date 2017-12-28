Российские миллиардеры начали избавляться от активов в преддверии публикации доклада Минфина США о близких к Кремлю бизнесменах, на которых может распространиться санкционный режим.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Лондонской биржи, крупный пакет акций в золотодобывающей компании Petropavlovsk продал в конце декабря миллиардер Виктор Вексельберг, занимающий 10-ю строчку в российском списке Forbes с состоянием в 12,4 млрд долларов, информирует svodka.net.

Доли в Petropavlovsk продали офшоры, бенефициаром которых является Вексельберг, до сих пор не входивший в санкционные списки. Один из них — Renova Assets — зарегистрирован на Багамах, а другой — Lamesa Holding S.A. — на Кипре.

Суммарно они избавились от 17,91% акций. Еще 4,42% продал зарегистрированный в Каменске-Уральском Меткомбанк.

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Доли миллиардера во второй крупнейшей золотодобывающей компании России, владеющей четырьмя крупными рудниками в Амурской области, перешли к другому офшору — кипрской Fincraft Holdings Ltd, бенефициары которой не известны.

Официальный представитель холдинга Вексельберга «Ренова» Андрей Шторх подтвердил ТАСС продажу акций через несколько дней после того, как сам Вексельберг заявил, что не интересуется инструментами для возврата на Россию капитала, которые на фоне угрозы санкций предложил олигархам российский Минфин.

Валютные облигации, которые будут выпущены в 2018 году, чтобы состоятельные россияне могли припарковать размещенные за рубежом деньги, «точно не интересны», говорил Вексельберг.

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«Никаких финансовых ресурсов на иностранных счетах нет, потому что это глупо — все деньги инвестированы в бизнес, находятся в работе, в активной работе», — цитирует миллиардера «Интерфакс».

Леонид Михельсон, богатейший человек России по данным Forbes, который также пока не был фигурантом «черных списков» США, в конце декабря совершил крупную сделку с акциями «Сибура» — газоперерабатывающей и нефтехимической компании, в которой владеет контрольным пакетом в 48,5%.

Как сообщает «Прайм», Михельсон передал 14,4% акций «Сибура» в доверительное управление Газпромбанку.

Речь идет о доле которой миллиардер распоряжался через ООО «Сигма» (5% голосующих акций «Сибура»), ООО «Гамма» (6% акций) и ООО «Прайм» (3,4% акций). Сделка состоялась 20 декабря.

Тогда же совет директоров «Мегафона», принадлежащего Алишеру Усманову (5-е место в списке Forbes, 15,2 млрд долларов), одобрил выкуп за счет средств компании 70% акций кипрской Amalior Holdings Limited у другого офшора — MGL Mail.ru Equity Limited, также зарегистрированного на Кипре.

В пресс-службе компании сделку объяснили созданием совместной структуры «Мегафона и Mail.ru для запуска «экосистемы цифровых продуктов».

«Кремлевский доклад» американского Минфина должен быть подготовлен к началу февраля — соответствующее поручение заложено в закон о санкциях, подписанный Дональдом Трампом в августе.

Хотя сам список не означает автоматическое введение санкций, в итоге его фигуранты с большой вероятностью попадут под заморозку активов и запрет на выдачу виз, заявил «Коммерсанту» прежний главный координатор санкционной политики Госдепартамента США, знаток вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид.

«Американские и европейские банки могут счесть, что раз человек в списке, взаимодействие с ним связано с более высокими рисками», — заявил Фрид, добавив, что, скорее только, это будет «короткий, но сильный список «плохих парней» — то есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии».

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