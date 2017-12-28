|Суд оставил в СИЗО соратника Саакашвили Дангадзе
|28.12.2017 22:16
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Апелляционный суд должен рассмотреть апелляцию Дангадзе еще 19 декабряАпелляционный суд Киева отказался отпустить из СИЗО соратника экс-президента Грузии, лидера партии "Движение Новых сил" Саакашвили Севериона Дангадзе.
Об этом сообщил судья, передают Украинские Новости.
Апелляционный суд в четверг оставил в силе решение Печерского районного суда, который 6 декабря арестовал Дангадзе на 2 месяца.
Защита Дангадзе просила суд заменить меру пресечения в виде ареста на личное обязательство.
Как известно, Апелляционный суд должен рассмотреть апелляцию Дангадзе еще 19 декабря.
Напомним, соратника экс-президента Грузии, лидеар партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе, который, по версии следствия, получал деньги для акций протеста в Киеве от олигарха Сергея Курченко, арестовано без права залога.
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