Суд оставил в СИЗО соратника Саакашвили Дангадзе Апелляционный суд должен рассмотреть апелляцию Дангадзе еще 19 декабря Апелляционный суд Киева отказался отпустить из СИЗО соратника экс-президента Грузии, лидера партии "Движение Новых сил" Саакашвили Севериона Дангадзе. Об этом сообщил судья, передают Украинские Новости . Апелляционный суд в четверг оставил в силе решение Печерского районного суда, который 6 декабря арестовал Дангадзе на 2 месяца. Защита Дангадзе просила суд заменить меру пресечения в виде ареста на личное обязательство. Как известно, Апелляционный суд должен рассмотреть апелляцию Дангадзе еще 19 декабря. Напомним, соратника экс-президента Грузии, лидеар партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе, который, по версии следствия, получал деньги для акций протеста в Киеве от олигарха Сергея Курченко, арестовано без права залога . Соратника Саакашвили арестовали без права залога Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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