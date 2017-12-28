Погода, Новости, загрузка...
Суд оставил в СИЗО соратника Саакашвили Дангадзе
28.12.2017 22:16
Суд оставил в СИЗО соратника Саакашвили Дангадзе
Апелляционный суд должен рассмотреть апелляцию Дангадзе еще 19 декабря
Апелляционный суд Киева отказался отпустить из СИЗО соратника экс-президента Грузии, лидера партии "Движение Новых сил" Саакашвили Севериона Дангадзе.
Суд оставил в СИЗО соратника Саакашвили Дангадзе

Об этом сообщил судья, передают Украинские Новости.

Апелляционный суд в четверг оставил в силе решение Печерского районного суда, который 6 декабря арестовал Дангадзе на 2 месяца.

Защита Дангадзе просила суд заменить меру пресечения в виде ареста на личное обязательство.

Как известно, Апелляционный суд должен рассмотреть апелляцию Дангадзе еще 19 декабря.

Напомним, соратника экс-президента Грузии, лидеар партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе, который, по версии следствия, получал деньги для акций протеста в Киеве от олигарха Сергея Курченко, арестовано без права залога.

  • Соратника Саакашвили арестовали без права залога

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить