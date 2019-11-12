Погода, Новости, загрузка...
Ученые нашли гигантского окаменелого пингвина
12.11.2019 19:56
Ученые обнаружили новые окаменелые останки древних гигантских пингвинов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 