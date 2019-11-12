Юрист Андрей Портнов выразил мнение, что заход в Верховную Раду по списку БПП Владимира Вятровича является сговором между политическими силами прошлого и нынешнего президентов.

"Сегодняшнее продвижение по списку ЦИК во фракцию Порошенко одиозного рогуля Вятровича, состоявшееся благодаря подковерному назначению одного из членов партии Порошенко на работу к премьеру Гончаруку ещё раз подтверждает слова, что мы имеем дело с реальной коалицией двух, а не одной политических сил - "Слуги Народа" и ЕС Порошенко", - написал Портнов на своем телеграм-канале.

Кроме того, он предложил своим подписчикам, что этот союз "для простоты будет называть коалицией Порошенко".

"Токсичный Порошенко, проиграв выборы, полностью пронизал в правительство и генеральную прокуратуру. Начинайте потихоньку умножаться на ноль, коалиция Порошенко. Так вы долго не протянет", - сообщил Портнов

Напомним, сегодня стало известно, что бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович зайдет в Раду по спискам "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Бывший руководитель Института Нацпамяти Владимир Вятрович ещё не успел стать депутатом Рады, а между ним и нардепом от фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским уже произошла заочная перепалка в сети.

Началось с того, что Вятрович выложил скрин якобы сообщения, которое получил от Бужанского. Оно переполнено угроз в адрес будущего нардепа от БПП.

"Привет коллега будущий, смотри давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в еб@ло, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских пид@расов еб@л и буду еб@ть, ты понял??" - говорится в сообщении.

Сам Бужанский уже отреагировал на скандальный скрин и назвал это провокацией со стороны Вятровича. Кроме того Бужанский отметил, что в скрине указан номер не его мобильного телефона.

"Товарищи, нет, номер не мой, и я не вступал в переписку с Вятровичем) провокация, бывает) провокация Вятровича, я имею в виду", - написал на своей странице в Телеграм Максим Бужанский.

"Рекомендую Вятровичу никогда не забывать, что я всегда такой же корректный как и вчера в 22.00, когда мы мило поздоровались и раскланялись у входа в гостиницу "Киев". Что до остального, я рад, что Вятрович переключил свое внимание на мою скромную персону и теперь пытается на ней пиариться. Прекратив пиариться на истории нашей страны и международных отношений. Желаю удачно ответить на все вопросы следователей, которые возникнут в ближайшее время по его деятельности на посту директора Института национальной памяти", - прокомментировал "Стране" Бужанский разгоревшийся скандал.