|"Круто?" - Порошенко под елку раздал детям новенькие iPhone
|28.12.2017 22:22
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Президент раздал детям новенькие телефоны . Это произошло во время визита главы государства в Одесскую область.
Там он встретился с семьей Биленко, которая воспитывает пятерых детей-сирот. Президент поздравил их с новосельем, передает со ссылкой на .
Видео выложили на странице президента в Facebook.
"Кто должен приходить с подарками?" - спросил Порошенко.
"Николай, Дед Мороз", - сказала дети.
"Или президент? Что здесь нам президент принес", - продолжил Порошенко.
Трем ребятам он вручил .
"Ничего себе, ого, и всем "Айфоны"? Ну это то, что вы ждали? Круто?", - спросил президент.
"А родителям что? Давайте это будет телевизор новый", - сказал Порошенко о подарках.
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