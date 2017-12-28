Президент раздал детям новенькие телефоны . Это произошло во время визита главы государства в Одесскую область.

Там он встретился с семьей Биленко, которая воспитывает пятерых детей-сирот. Президент поздравил их с новосельем, передает со ссылкой на .

Видео выложили на странице президента в Facebook.

"Кто должен приходить с подарками?" - спросил Порошенко.

"Николай, Дед Мороз", - сказала дети.

"Или президент? Что здесь нам президент принес", - продолжил Порошенко.

Трем ребятам он вручил .

"Ничего себе, ого, и всем "Айфоны"? Ну это то, что вы ждали? Круто?", - спросил президент.

"А родителям что? Давайте это будет телевизор новый", - сказал Порошенко о подарках.

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