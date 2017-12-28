По итогам 2017 года рост объемов производства предприятий космической отрасли в Украине составит 30-33% в сравнении с 2016 годом.

Таковы данные Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), информирует svodka.net.

Так, в уходящем году отечественные предприятия космической отрасли приняли участие в запуске пяти ракет-носителей по всему миру. В частности, три запуска для иностранных заказчиков были осуществлены в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ракета-носитель Vega), один – в рамках контракта с NASA (ракета Antares) и еще один – в рамках международного проекта России, Украины и США «Наземный старт» (Зенит-3SLБФ).

В кооперации с Европейским космическим агентством при участии КБ «Южное» и ПО «Южмаш», которые разработали двигатель для четвертой ступени РН Vega, были выведены на орбиту спутник Sentinel-2B глобальной европейской системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Copernicus, итальянский разведывательный спутник OPTSAT-3000, франко-израильский спутник Venμs европейской системы ДЗЗ Copernicus, а также марокканский спутник ДЗЗ Mohammed VI.

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Ракета-Разработанная КБ «Южное» и изготовленная на ГП «Южмаш» (в кооперации с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС», «Хартрон-ЮКОМ», «Чезара», «Рапид») ракета-носитель Antares была задействована в проектt NASA по обеспечению коммерческих снабженческих услуг Международной космической станции.

РН «Зенит-3SLБФ», спроектированная КБ «Южное», первая и вторая ступени которой произведены на ПО «Южмаш», вывела на околоземную орбиту ангольский спутник связи Angosat.

Кроме того, на вторую половину 2018 года уже запланирован запуск при помои ракеты-носителя «Зенит-3SLБФ» первого украинского спутника связи «Лыбидь».

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