Содержащийся под стражей титушка из группы Юрия Крысина Павел Бялай обвиняется не только в соучастии в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, но и в покушении на убийство еще двух человек, заявил "ГОРДОН" прокурор Департамента спецрасследований ГПУ Владимир Приходько. Прокурор Владимир Приходько: У Бялая умышленное убийство и покушение на убийство двух человек. Это основные статьи, плюс хулиганство, хранение боеприпасов и огнестрельного оружия Фото: censor.net.ua ."Версия, что кто-то умышленно затягивает процесс (по делу Бялая. – ), абсолютно неверна. Наоборот, мы Бялаю изменили подозрение, добавили еще две статьи о покушение на убийство тех, кто был в такси вместе Веремием. Бялай стрелял в автомобиль и, по сути, кроме Веремия, пытался убить водителя и еще одного пассажира – коллегу Веремия", – рассказал Приходько.Он подчеркнул, что Бялая обвиняют не только в умышленном убийстве Веремия и покушении на убийство двух людей, но и в незаконном хранении боеприпасов и огнестрельного оружия."По Веремию у Бялая умышленное убийство и покушение на убийство еще двух человек. Это основные статьи, плюс хулиганство по отдельному эпизоду, хранение боеприпасов и огнестрельного оружия. У него там целый набор, поверьте, прокуратура точно не собирается выводить его из-под удара", – отметал Приходько.Он добавил, что Бялай был правой рукой Юрия Крысина, которого следствие считает организатором группы титушек, которые избивали активистов Евромайдана в Киеве 18 и 19 февраля 2014 года."Бялай не только входил в группу титушек Крысина. Мы считаем, что он правая рука Крысина. Согласно материалам дела, именно Бялай начал стрелять по такси и непосредственно вытягивал Веремия из автомобиля, избил и толкнул в толпу титушек", – сказал Приходько.Журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.По данным следствия, Павел Бялай входил в группу титушек, организатором которой был ранее судимый Юрий Крысин. Именно Бялай, согласно материалам следствия, стрелял из огнестрельного оружия по такси, в котором ехал Веремий, а после лично вытащил его из автомобиля и вместе с Крысиным и другими титушками начал избивать журналиста битами. Когда корреспондент "Вестей" вырвался и попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает, что это сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске). Журналист скончался в больнице от потери крови и полученных травм.Павла Бялая задержали 9 марта 2017 года. Печерский районный суд заключил его под стражу. Срок ареста истекает 7 января 2018 года. 28 декабря 2017 года Апелляционный суд перенес рассмотрение изменения меры пресечения Бялаю на 3 января 2018 года.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием справедливого приговора Крысину. 28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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