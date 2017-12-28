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Прокурор Приходько: Бялай – правая рука Крысина. Он стрелял по такси, где был Веремий, вытянул его из авто и толкнул в толпу титушек
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28.12.2017 22:23
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Содержащийся под стражей титушка из группы Юрия Крысина Павел Бялай
обвиняется не только в соучастии в убийстве журналиста Вячеслава
Веремия, но и в покушении на убийство еще двух человек, заявил
"ГОРДОН" прокурор Департамента спецрасследований ГПУ Владимир
Приходько. Прокурор Владимир Приходько: У Бялая умышленное
убийство и покушение на убийство двух человек. Это основные статьи,
плюс хулиганство, хранение боеприпасов и огнестрельного оружия
Фото: censor.net.ua ."Версия, что кто-то умышленно затягивает
процесс (по делу Бялая. – ), абсолютно неверна.
Наоборот, мы Бялаю изменили подозрение, добавили еще две статьи о
покушение на убийство тех, кто был в такси вместе Веремием. Бялай
стрелял в автомобиль и, по сути, кроме Веремия, пытался убить
водителя и еще одного пассажира – коллегу Веремия", –
рассказал Приходько.Он подчеркнул, что Бялая обвиняют не только в
умышленном убийстве Веремия и покушении на убийство двух людей, но
и в незаконном хранении боеприпасов и огнестрельного оружия."По
Веремию у Бялая умышленное убийство и покушение на убийство еще
двух человек. Это основные статьи, плюс хулиганство по отдельному
эпизоду, хранение боеприпасов и огнестрельного оружия. У него там
целый набор, поверьте, прокуратура точно не собирается выводить его
из-под удара", – отметал Приходько.Он добавил, что Бялай был
правой рукой Юрия Крысина, которого следствие считает организатором
группы титушек, которые избивали активистов Евромайдана в Киеве 18
и 19 февраля 2014 года."Бялай не только входил в группу
титушек Крысина. Мы считаем, что он правая рука Крысина. Согласно
материалам дела, именно Бялай начал стрелять по такси и
непосредственно вытягивал Веремия из автомобиля, избил и толкнул в
толпу титушек", – сказал Приходько.Журналист газеты "Вести"
Вячеслав Веремий был убит во время Революции
достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в
центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси. Автомобиль
остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их
битами.По данным следствия, Павел Бялай входил в группу титушек,
организатором которой был ранее судимый Юрий Крысин. Именно Бялай,
согласно материалам следствия, стрелял из огнестрельного оружия по
такси, в котором ехал Веремий, а после лично вытащил его из
автомобиля и вместе с Крысиным и другими титушками начал избивать
журналиста битами. Когда корреспондент "Вестей" вырвался и
попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает, что это
сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске). Журналист
скончался в больнице от потери крови и полученных травм.Павла Бялая
задержали 9 марта 2017 года. Печерский районный суд заключил его
под стражу. Срок ареста истекает 7 января 2018 года. 28
декабря 2017 года Апелляционный суд перенес рассмотрение изменения
меры пресечения Бялаю на 3 января 2018 года.22 декабря 2017 года
Шевченковский районный суд Киева признал Юрия Крысина виновным
в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы
с испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие
два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а
его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор
Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на
Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием
справедливого приговора Крысину. 28 декабря Генпрокуратура
подала апелляцию на условный срок Крысину.
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