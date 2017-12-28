|В КГГА рассказали, какое "пиротехническое шоу" ждет киевлян в новогоднюю ночь
|28.12.2017 22:28
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"Пиротехническим шоу", которое заявлено в программе празднования нового года на Софийской площади в Киеве, будут так называемые "холодные фейерверки" на сцене. Об этом сообщили в Департаменте культуры КГГА.
"Пиротехническим шоу" будут "холодные фейерверки" на сцене. Это обычные искры и тому подобное. Никаких салютов и фейерверков не будет, мы сами, в первую очередь, всех призывали отказаться от этого", - сообщили в Департаменте культуры.
Напомним, ранее сообщалось, что КГГА опубликовала праздничную программу на новогоднюю ночь.
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