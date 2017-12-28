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В КГГА рассказали, какое "пиротехническое шоу" ждет киевлян в новогоднюю ночь
28.12.2017 22:28

"Пиротехническим шоу", которое заявлено в программе празднования нового года на Софийской площади в Киеве, будут так называемые "холодные фейерверки" на сцене. Об этом сообщили  в Департаменте культуры КГГА.

"Пиротехническим шоу" будут "холодные фейерверки" на сцене. Это обычные искры и тому подобное. Никаких салютов и фейерверков не будет, мы сами, в первую очередь, всех призывали отказаться от этого", - сообщили в Департаменте культуры.

Напомним, ранее сообщалось, что КГГА опубликовала праздничную программу на новогоднюю ночь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 дуст 22.11.2014 22:45
:£$%&£$%&£$%&:Д ЕТОЧКА НЕ СТРОЙТЕ ИЛЛЮЗИЙ- РОСЕЯ ПРЯЧЕТ СТОЛЬКО ДЕНЕГ В ЕВРОПЕ ЧТО ЕСЛИ ОНА ИХ НАЧНЁТ ЗАБИРАТЬ ИЗ ЕВРОПЫ ОНА УПАДЁТ НА ПОПКУ- ПРИМЕР МИСТРАЛЯ- И ПОЧЕМУ МЕРКЕЛЬ ТАК МЯГКО ЁРЗАЕТ НА СТУЛЕ
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