Российскому оппозиционеру Алексею Навальному "с его завышенной самооценкой и сектой экзальтированных поклонников" может показаться, что российская власть его боится, а на самом деле он "не заслужил разрешения участвовать в церемонии". А журналистка Ксения Собчак – заслужила, отметил политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Власть совершенно не боится обвинений в фальсификациях Фото: Александр Харват / Facebook "Навальный, призывающий к бойкоту выборов из-за своего неучастия, куда менее адекватен ситуации, чем Собчак (зарегистрированная в качестве кандидата в президенты журналистка Ксения Собчак. – ), которая собирается в этих выборах участвовать. Для российского политического режима участие в продлении полномочий Путина – это почетная обязанность, которую еще нужно заслужить. Только Навальному с его завышенной самооценкой и сектой экзальтированных поклонников может показаться, что режим его в самом деле боится. Навальный просто не заслужил разрешения участвовать в церемонии, а Собчак – заслужила", написал он.По мнению Портникова, при участии в выборах обоих кандидатов "им все равно не удалось бы собрать хотя какое-то заметное количество голосов, о котором бы мы узнали"."Просто потому, что в существующих условиях само это количество не поддается проверке, а власть совершенно не боится обвинений в фальсификациях. Ей все равно. И это логично", – заявил политический обозреватель.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным.25 декабря ЦИК принял решение об отказе в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.Навальный обжаловал отказ в регистрации кандидатом в президенты РФ в Верховном суде РФ.Центральная избирательная комиссия России разрешила Собчак участвовать в выборах. Она официально стала кандидатом от партии "Гражданская инициатива". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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