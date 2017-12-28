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Портников: Навальный, призывающий к бойкоту выборов, куда менее адекватен ситуации, чем Собчак
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28.12.2017 22:31
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Российскому оппозиционеру Алексею Навальному "с его завышенной
самооценкой и сектой экзальтированных поклонников" может
показаться, что российская власть его боится, а на самом деле он
"не заслужил разрешения участвовать в церемонии". А журналистка
Ксения Собчак – заслужила, отметил политический обозреватель
Виталий Портников. Портников: Власть совершенно не боится
обвинений в фальсификациях Фото: Александр Харват / Facebook
"Навальный, призывающий к бойкоту выборов из-за своего неучастия,
куда менее адекватен ситуации, чем Собчак (зарегистрированная в
качестве кандидата в президенты журналистка Ксения
Собчак. – ), которая собирается в этих выборах
участвовать. Для российского политического режима участие в
продлении полномочий Путина – это почетная обязанность,
которую еще нужно заслужить. Только Навальному с его завышенной
самооценкой и сектой экзальтированных поклонников может показаться,
что режим его в самом деле боится. Навальный просто не заслужил
разрешения участвовать в церемонии, а Собчак – заслужила",
написал он.По мнению Портникова, при участии в выборах обоих
кандидатов "им все равно не удалось бы собрать хотя какое-то
заметное количество голосов, о котором бы мы узнали"."Просто
потому, что в существующих условиях само это количество не
поддается проверке, а власть совершенно не боится обвинений в
фальсификациях. Ей все равно. И это логично", – заявил
политический обозреватель.Президентские выборы в РФ пройдут 18
марта 2018 года.Навальный объявил о решении участвовать в
выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что
идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой
и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла
Памфилова говорила, что оппозиционер может принять
участие в выборах президента 2018 года, только если с него
снимут судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года
при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном
размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города
Кирова признал Навального виновным и приговорил его к
пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере
500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам
человека признавал приговор по делу "Кировлеса"
сфальсифицированным.25 декабря ЦИК принял решение об отказе в
его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете
видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в
связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.Навальный обжаловал
отказ в регистрации кандидатом в президенты РФ в Верховном суде
РФ.Центральная избирательная комиссия России разрешила Собчак
участвовать в выборах. Она официально стала кандидатом от партии
"Гражданская инициатива".
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