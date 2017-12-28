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Хакеры научились взламывать компьютеры с помощью звука
28.12.2017 22:31
Хакеры научились взламывать компьютеры с помощью звука
Экстренное отключение может привести к серьезным сбоям в работе устройств
Сбой практически любой компьютерной системы можно спровоцировать с помощью звуковых волн.
Хакеры научились взламывать компьютеры с помощью звука Фото: из открытых источников

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Gizmodo.

По данным исследования специалистов из Падуанского и Принстонского университетов, хакеры могут использовать волны для создания вибраций, воспроизводя звук на определенной частоте. Современные жесткие диски автоматически выключаются при сильных вибрациях, чтобы защитить данные от уничтожения или повреждения.

Экстренное отключение может привести к серьезным сбоям в работе устройств.

Эксперимент показал возможность подобной атаки. В зависимости от продолжительности звукового воздействия система может дать временный сбой, или требовать перезагрузки устройства.

Учитывая, что жесткие диски используются буквально во всех устройствах, следовательно нападениям могут подвергнуться любые компьютеры, в том числе аппараты видеонаблюдения, банкоматы и даже целые компьютерные системы.

Специалисты посоветовали оснащать критически важное оборудование акустическим защитой.

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