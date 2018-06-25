По данным полиции, представители конкурирующих банд устроили
стрельбу в городе Монпелье на юге Франции. Французская полиция
задержала стрелявшего, сообщили источники Фото: ЕРА Три человека
находятся в реанимации, пули попали им в живот. Состояние двух из
них врачи расценивают как критическое.Еще один пострадавший ранен в
ногу.Источники в полиции рассказали телеканалу, что стрелявший
задержан.Предполагается, что причиной перестрелки стали напряженные
отношения между бандами, занимающимися торговлей наркотиками.
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