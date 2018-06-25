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Во французском Монпелье произошла перестрелка, три человека серьезно ранены
25.06.2018 19:03
По данным полиции, представители конкурирующих банд устроили стрельбу в городе Монпелье на юге Франции. Французская полиция задержала стрелявшего, сообщили источники Фото: ЕРА Три человека находятся в реанимации, пули попали им в живот. Состояние двух из них врачи расценивают как критическое.Еще один пострадавший ранен в ногу.Источники в полиции рассказали телеканалу, что стрелявший задержан.Предполагается, что причиной перестрелки стали напряженные отношения между бандами, занимающимися торговлей наркотиками.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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