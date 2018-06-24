|Наталя Могилевська сильно схудла і постаріла (ФОТО)
|24.06.2018 14:45
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"Бежеву сукню вирішила не брати! А як вам ця, мої дорогі модниці? Що скажете?" - запитала у своїх підписників співачка.
Звісно, сукня усім сподобалась, а от вигляд зірки... Фанати попросили знаменитість перестати скидати вагу, тому що зараз її обличчя виглядає старшим за свої роки.
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