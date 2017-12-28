|Нацбанк будет собирать кредитный компромат на украинцев
|28.12.2017 22:36
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С апреля банки регулярно будут отчитываться Нацбанку о каждом выданном кредите как для физического лица, так и компании.
Банки ежемесячно будут подавать "Отчет о кредитных операциях банков с должником - физическим/юридическим лицом", передает со ссылкой на .
По состоянию на 1 января 2018 года, 1 февраля и 1 марта он будет предоставляться в тестовом режиме. А 1 апреля - в основном режиме эксплуатации.
Эти данные будут предоставляться во исполнение постановления Нацбанка №94. Этим документом регулятор дополнял действующие правила организации статистической отчетности.
Ранее глава Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка говорил, что создание единого кредитного реестра позволит защитить деньги простых граждан-вкладчиков банков, а также будет помогать развитию экономики Украины. Он отметил, что такие реестры действуют в более чем 90 странах мира.