С апреля банки регулярно будут отчитываться Нацбанку о каждом выданном кредите как для физического лица, так и компании.

Банки ежемесячно будут подавать "Отчет о кредитных операциях банков с должником - физическим/юридическим лицом", передает со ссылкой на .

По состоянию на 1 января 2018 года, 1 февраля и 1 марта он будет предоставляться в тестовом режиме. А 1 апреля - в основном режиме эксплуатации.

Эти данные будут предоставляться во исполнение постановления Нацбанка №94. Этим документом регулятор дополнял действующие правила организации статистической отчетности.

Ранее глава Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка говорил, что создание единого кредитного реестра позволит защитить деньги простых граждан-вкладчиков банков, а также будет помогать развитию экономики Украины. Он отметил, что такие реестры действуют в более чем 90 странах мира.

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